Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 1,02 azalışla 489,30 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,35 gerileyerek 16.052 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 düşüşle 7.444 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 azalarak 7.240 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,01 azalışla 8.790 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yatay seyirle 27.710 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,1305 seviyesinden işlem görüyor.Hafta başından bu yana Fed'in faiz artışına ilişkin beklentilerin değişmeye devam ettiğini kaydeden analistler, piyasalarda bugünkü istihdam verileri öncesinde yüzde 80 ihtimalle martta 20 baz puanlık bir faiz artışı yapılacağının fiyatlandığını dile getirdi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de yayımlanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirterek, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti. Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Almanya'da sanayi üretimi kasımda yüzde 0,2 azalarak beklentilerin altında kaldı.