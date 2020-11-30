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Ekonomi Avrupa borsaları düşüşle açıldı
Ekonomi

Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-30 11:37:59 -
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 azalışla 391 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 13.267 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 azalışla 6.349 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 5.559 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,3 azalışla 8.085 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 değer kaybıyla 22.123 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1,1979 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle getirilen kısıtlamaların ve Brexit'e ilişkin gelişmelerin risk iştahını azalttığını söyledi.

Bugün Almanya'da enflasyon ve ABD'de açıklanacak verilerin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini bildiren analistler, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısının da yatırımcıların odağında bulunduğunu belirtti.

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