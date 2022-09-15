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Ekonomi Avrupa borsaları, bir ülke hariç düşüşle kapandı
Ekonomi

Avrupa borsaları, bir ülke hariç düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, yatırımcıların yüksek enflasyona ilişkin endişelerinin devam etmesiyle haftanın dördüncü işlem gününü İngiltere'deki FTSE 100 endeksi hariç düşüşle tamamladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 20:30:00 -
Avrupa borsaları, bir ülke hariç düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, yatırımcıların yüksek enflasyona ilişkin endişelerinin sürmesiyle haftanın dördüncü işlem gününü İngiltere'deki FTSE 100 endeksi hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,65 azalarak günü 414,74 puandan kapattı.

Gösterge endeksteki düşüşe rağmen, Stoxx 600 bankacılık endeksinin günü yüzde 2,09 değer kazanarak kapatması dikkati çekti.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,04 azalarak 6.157,84 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,21 düşerek 22.365,82 puana geriledi. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,55 azalarak 12.956,66 puandan kapandı.

Diğer yandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 artışla 7.282,07 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.32 itibarıyla yüzde 0,22 artışla 1 seviyelerinde bulunuyor.

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