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Avrupa borsaları arttı

Avrupa borsaları piyasanın ilk işlem gününü yükselişle kapattı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 21:57
Avrupa borsaları arttı

Avrupa borsaları, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in aralıkta  yapılacak kongrede parti liderliği için aday olmayacağı açıklamasının ve Çin’in  otomobil alım vergisinde yüzde 50 indirime gideceği yönündeki haberlerin ardından günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,90 artarak 355,51  puandan kapandı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,91 artarak 19.039,85 puana,  Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,20 yükselerek 11.335,48 puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,25’lik artışla 7.026,32  seviyesinden, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44’lik yükselişle 4.989,35 puandan  kapandı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.27 itibarıyla yüzde 0,22’lik düşüşle  1,1376 seviyelerinde işlem gördü.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 21:57
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