Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününe karışık bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,10 artarak 390,49 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,03 gerileyerek 12.562,59 puan oldu. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 artışla 7.562,22 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,06 kazançla 21.998,80 puanda seyrederken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,14 düşüşle 9.973,19 puanda bulunuyor. Fransa'da CAC 40 endeksi ise 5.591,86 puanla cuma günkü kapanış seviyesinin hemen altında yatay seyrediyor. Analistler, geçen hafta ABD'de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin oldukça üzerinde artmasının, faiz indirimi patikasını veri gidişatına bağlayan ABD Merkez Bankasının (Fed) temmuz toplantısına ilişkin belirsizlik yarattığını, bu durumun risk iştahını azalttığını söyledi. Avrupa tarafında, geçen hafta beklentilerin altında kalarak daralmaya işaret eden imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin de ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdığını anımsatan analistler, bugün açıklanacak Avro Bölgesi temmuz ayı Sentix Yatırımcı Güveni Endeksi'nin izleneceğini bildirdi.

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