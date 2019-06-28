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Avrupa borsaları

28 Haziran 2019 Cuma 10:42
Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,10 artarak 382,63 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,44 yükselerek 12.325,86 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15 artışla 7.412,29 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,38 düşüşle 9.142,50 puanda bulunurken, Fransa'da CAC 40 endeksi 5.495,80 puanla ve İtalya'da MIB 30 endeksi 21.123,05 puanla yatay seyrediyor.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası para politikalarına yön vermesi açısından kritik önem taşıyan Avro Bölgesi enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, G20 Liderler Zirvesi'nden gelecek haber akışının da izleneceğini bildirdi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 10:42
  1. Avrupa borsaları
  2. yurt dışı piyasalar

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