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Avrupa borsaları

20 Haziran 2019 Perşembe 10:45
Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,66 artarak 387,30 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,89 primle 12.418,65 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,38 artışla 7.431,81 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,63 yükselişle 5.553,47 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 0,98 artışla 21.428,50 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,37 yükselişle 9.264,93 puanda seyrediyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine bu yıl başlayabileceği sinyalinin ardından pozitif bir seyir izliyor.

Fed, dün akşam beklentiler doğrultusunda politika faizinde değişikliğe gitmeyerek faizi yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit bıraktı. Faiz oranının sabit tutulması kararının 1'e karşı 9 oyla alındığı belirtilen Fed'in karar metninde, sürdürülebilir ekonomik büyüme görünümüne ilişkin belirsizliklerin arttığı vurgulandı. Açıklamada, enflasyonun zayıf seyrettiği vurgulanarak, bu yıl içinde bir faiz indirimi sinyali verildi. Gelecekteki politika ayarlamaları konusunda "sabırlı" olunacağı ifadesi karar metninden çıkarıldı.

Fed Başkanı Jerome Powell da düzenlediği basın toplantısında, bankanın gelecek dönemde bir faiz indirimi adımı atması ihtimalinin güçlendiğini belirtti. Küresel büyümedeki yavaşlama, enflasyonun hedeflerin altında kalması ve ABD’nin Çin başta olmak üzere ticaret ortaklarıyla devam eden müzakerelerin endişeye neden olduğunu ifade eden Powell, açıklanacak veri ve ticaret görüşmelerinin atılacak adımlar konusunda belirleyici olacağını kaydetti.

Analistler, pay piyasalarının Fed'in güvercin duruşundan destek bulduğunu belirtti.

Fed sonrası bugün Avrupa'da İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı takip edileceğini ifade eden analistler, BoE'nin Brexit belirsizlikleri nedeniyle beklemede kalarak para politikasında değişikliğe gitmeyeceği tahmin edildiğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 10:45
  1. Avrupa borsaları
  2. Piyasalar

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