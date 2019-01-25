İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,53 artışla 357,68 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,95 değer kazancıyla 11.236,23 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 kazançla 6.827,68 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,58 değer kazancıyla 4.900,09 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,40 artışla 9.187,00 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,63 yükselişle 19.688,50 puanda seyrediyor.

Küresel piyasalar Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin dünkü açıklamalarının güvercin olarak değerlendirilmesi sonrası pozitif seyrediyor.

ECB, dün beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmazken, Draghi'nin açıklamaları yatırımcılar tarafından güvercin olarak değerlendirildi. Avro Bölgesi’nde son büyüme verilerinin beklenenden zayıf olduğunu belirten Draghi, “Önemli parasal politika teşvikleri iç fiyat baskılarına karşı destek sağlamak için gerekli. Yakın dönemli büyümenin zayıf olması bekleniyor. Avro Bölgesi ekonomisine yönelik riskler aşağı yönlü.” değerlendirmesinde bulundu.



Geçen ay ABD Merkez Bankası (Fed) başkanı ve üyelerinden gelen ve sıkı para politikalarının gevşetilebileceği şeklinde algılanan güvercin açıklamalar, dün itibarıyla Draghi'nin söylemleri ile Avrupa tarafında da kendini göstermeye başlamış oldu.

Analistler, piyasaların genişlemeci politikaları pozitif karşıladığını, ancak ekonomik büyümeye yönelik endişeler ve ticaret savaşı ile Brexit belirsizliklerinin, borsaların boğa piyasası önündeki en önemli engeller olduğunu ifade etti.