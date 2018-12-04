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Avrupa borsaları

04 Aralık 2018 Salı 11:28
Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,08 azalışla 360,90 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,32 değer kaybıyla 11.429,69 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 artışla 7.091,25 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 değer kaybıyla 5.041,08 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,21 azalışla 9.160,00 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,14 düşüşle 19.593,70 puanda seyrediyor.

Analistler, Avrupa'da Brexit endişeleri, Fransa'da etkisini artıran gösteriler ve İtalya'ya ilişkin belirsizliklerle pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin takip edileceğini bildirdi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 11:28
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