0553 313 94 23

'Avrupa Birliği'ne 1,5 milyar ek gelir getirecek'

Almanya'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü, ABD Başkanı Trump yönetiminin 300 milyar dolarlık Çin ithalatına yüzde 10 ek gümrük tarifeleri uygulaması halinde, Avrupa Birliği’nin fazladan 1,5 milyar avroluk ihracat geliri elde edeceğini duyurdu.

13 Ağustos 2019 Salı 13:27
'Avrupa Birliği'ne 1,5 milyar ek gelir getirecek'

Enstitüden yapılan açıklamada, Ifo'nun yaptığı son araştırmaya göre, Trump yönetimin 300 milyar dolar değerindeki Çin ürününe yüzde 10 ek vergiyi 1 Eylül’de uygulamaya başlaması durumunda AB’nin 1,5 milyar avro ek ihracat geliri elde edeceği belirtildi.

Donald Trump yönetiminin Çin'e karşı ek gümrük tarifeleri uygulaması halinde Çin'in ABD'ye yaptığı ihracatta 24,8 milyar avroluk kayıp olacağı kaydedilen açıklamada,  ABD’nin 1,8 milyar avro ilave gelir elde edeceği aktarıldı. Araştırmaya göre, bu senaryoda dünyanın diğer ülkeleri de 3,8 milyar avro ek ihracat geliri elde edebilecek.

Pekin'in, Trump yönetimine misilleme yaparak ABD ürünlerine yüzde 10 ek vergi uygulaması durumunda Çin’in kaybının 21,6 milyar avroya ineceği ve ABD’nin 1,8 milyar ek gelirinin kaybolarak 1,5 milyar zarara dönüşeceği belirtildi. Bu durumda AB’nin toplam ek gelirinin artacağı ve 1,7 milyar avroya yükseleceği ifade edildi. Almanya'nın geliri ise 323 milyon avro olacak.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, AB ülkeleri, ek tarifelerden sonra Çin’in ABD’ye ihracatı durması durumunda, ABD’ye daha fazla ihracat yapabileceklerini belirterek, “Bununla birlikte, ABD-Çin ticaret savaşının küresel olarak olumsuz etkileri var. Çünkü tüketici ve yatırımcıların hâlihazırda kırılgan olan küresel ekonomiye duyduğu güveni daha da zayıflatıyor.” ifadelerini kullandı.

Ifo’nun araştırmasının gerçekleştiren Marina Steininger ise Çin mallarına ek vergi Pekin'in ihracatının düşmesine neden olursa, AB üye ülkeleri ABD'ye daha fazla ihracat yapacaklarına işaret ederek, burada ABD ve AB ülkeleri için bu olumlu ve Çin için olumsuz etkisinin “sınırlı” olacağını vurguladı.

Steininger,  Trump yönetiminin gümrük tarifesini artırmasının ABD’deki üreticilerinin lehine olacağını ve onların gelirini artıracağını belirterek, “Tarifelerin hane halkı alım gücünü zayıflatıp ve gerçek işçi ücretleri azaltacağından dolayı tüketici zarar görebilir. Bununla birlikte yerel üretilen mallar daha önce ithal edilen bazı malların yerine geçecek ve tarifeler ithal malları daha pahalı hale getirecektir. Bu, ithalatın düşmesine neden olurken, yerli mallara olan talep artacaktır ve bu da genel olarak reel gelire olumlu katkı yapacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump,  "ticaret savaşları" tartışması devam ederken, 1 Ağustos’ta 1 Eylül'den geçerli olmak üzere, 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 ilave vergi koyduklarını açıklamıştı. Çin ise ABD’nin bu kararına misilleme yapacağını duyurmuştu.  

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 13:27
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'den bir ilk daha! Çin'den sonra...
    1. Türkiye'den bir ilk daha! Çin'den..
    2. Trabzonspor Edgar Le’yi KAP’a bildirdi
    3. Darbeci hainlerin delil karatma..
    4. Kalp krizinden hayatını kaybeden polis..
    5. Liverpool-Chelsea 44. UEFA Süper Kupa..
    6. Termometreler çıldırdı, kavrulan..
    7. Husiler'den Suudi Arabistan'ın Abha..
    8. Sadakataşı Derneğinden Lübnan'daki..
    9. Bindiği otomobilde can verdi
    10. Otomobil ile hafif ticari araç..
    11. Jandarmadan drone ile sıkı denetim
    12. TSK "milli karıştırıcı" ile susturuyor
    13. Kayseri'de evlatlık olduğunu öğrenince..
    14. Rize’nin yaylalarına ziyaretçi akını
    15. Dönüş yolundaki tatilcilere ‘Emniyet..
    16. Hindistan, Keşmir'de müslümanların..
    17. Husiler'den Suudi Arabistan'da İHA'lı..
    18. İran Dışişleri Bakanı: “Savaş peşinde..
    19. 'Avrupa Birliği'ne 1,5 milyar ek gelir..
    20. Binali Yıldırım: "Bu yaralar tamamen..
    21. Elazığ'da belediye başkanının aracı..
    22. Hızlıca kilo almak isteyenlerin..
    23. BESYO özel yetenek sınavı başvuruları..
    24. Afyonkarahisar’da Zafer Meydanı..
    25. Ağrı’da 2 aile arasında silahlı kavga:..
    26. Gizli değilmiş! İşte İmamoğlu ve..
    27. "Amacımız hacılarımızın ibadetlerini..
    28. Ağrı'da kavga eden aileler terör..
    29. ABD’den İngiltere’ye öncelikli ticaret..
    30. Malezya’da İrlandalı genç kızı arama..
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    Mehmet Ali Şahin'den o isme uyarı: Böyle bir yola sakın tevessül etme
    Mehmet Ali Şahin'den o isme uyarı: Böyle bir yola sakın tevessül etme
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    Diyarbakır’da deprem! Deprem tahmin uzmanı yine bildi
    Diyarbakır’da deprem! Deprem tahmin uzmanı yine bildi

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Prof. Alkın'dan Dolar yorumu: S-400 geriliminden umudu olanlar boşa düştü
    Prof. Alkın'dan Dolar yorumu: S-400 geriliminden umudu olanlar boşa düştü
    'ABD ile İran savaşırsa biz de dahil oluruz'
    'ABD ile İran savaşırsa biz de dahil oluruz'