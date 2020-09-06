Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye küstah yaptırım tehdidi

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, birlik liderlerinin 24-25 Eylül'de Brüksel'de yapacakları zirvede Türkiye konusunda "havuç-sopa" yöntemine başvuracaklarını söyledi.

Michel, toplantıyla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Dış politikamızdaki araçları belirleyeceğiz, bir havuç ve sopa yaklaşımı; ilişkileri geliştirmek için hangi araçları kullanalım, eğer saygı görmezsek hangi araçları kullanalım. Saygı görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Havuç ve sopa tatkiği

Uluslararası ilişkilerde zaman zaman başvurulan havuç ve sopa taktiği, "iyi davranışı ödüllendirme, kötü davranışı cezalandırma" olarak özetlenebilir. Bu yöntem daha çok küçük ölçekli, çok boyutlu ilişki ve etkiye sahip olmayan ülkelere uygulandığında ciddi etki oluşturma potansiyeline sahip.

Türkiye'yi şikayet etti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Türkiye'yi şikayet etti. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in, "Oruç Reis" ile ilgili Yunan tezlerini içeren bir mektubunu Guterres'e sunduğunu söyleyen Dendias, "Türkiye'nin bölgenin istikrarına sorunlar yaratan yasadışı eylemlerini anlattım. Mısır ile imzaladığımız deniz yetki sınırları anlaşması için de konuştuk. Ayrıca, Kıbrıs Türk (KKTC) seçimlerinden sonra ne gibi gelişmeler olabileceği konusunda da görüş teatisinde bulunduk" dedi.

Dendias dün NATO Genel Sekerteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi de yaptı. Sosyal medya hesabında da "Doğu Akdeniz'deki durumu ve gerginliğin Türkiye tarafından azaltılması gerektiğini konuştuk" diye yazdı.