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Gündem Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye küstah yaptırım tehdidi
Gündem

Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye küstah yaptırım tehdidi

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, haddini fazlasıyla aşarak Türkiye'ye küstah bir şekilde yaptırım tehdidinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 09:08:00 -
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye küstah yaptırım tehdidi

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, birlik liderlerinin 24-25 Eylül'de Brüksel'de yapacakları zirvede Türkiye konusunda "havuç-sopa" yöntemine başvuracaklarını söyledi.

Michel, toplantıyla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Dış politikamızdaki araçları belirleyeceğiz, bir havuç ve sopa yaklaşımı; ilişkileri geliştirmek için hangi araçları kullanalım, eğer saygı görmezsek hangi araçları kullanalım. Saygı görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Havuç ve sopa tatkiği

Uluslararası ilişkilerde zaman zaman başvurulan havuç ve sopa taktiği, "iyi davranışı ödüllendirme, kötü davranışı cezalandırma" olarak özetlenebilir. Bu yöntem daha çok küçük ölçekli, çok boyutlu ilişki ve etkiye sahip olmayan ülkelere uygulandığında ciddi etki oluşturma potansiyeline sahip.

Türkiye'yi şikayet etti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Türkiye'yi şikayet etti. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in, "Oruç Reis" ile ilgili Yunan tezlerini içeren bir mektubunu Guterres'e sunduğunu söyleyen Dendias, "Türkiye'nin bölgenin istikrarına sorunlar yaratan yasadışı eylemlerini anlattım. Mısır ile imzaladığımız deniz yetki sınırları anlaşması için de konuştuk. Ayrıca, Kıbrıs Türk (KKTC) seçimlerinden sonra ne gibi gelişmeler olabileceği konusunda da görüş teatisinde bulunduk" dedi.

Dendias dün NATO Genel Sekerteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi de yaptı. Sosyal medya hesabında da "Doğu Akdeniz'deki durumu ve gerginliğin Türkiye tarafından azaltılması gerektiğini konuştuk" diye yazdı.

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Yorumlar

Eyup

Valla ne güzelmiş. Hiç ilgisi alakası olmayan sömürgci puşt devletler hakkımız olan mavi vatanda gelip gaz petrol karbon ne var ne yok çıkarıp trilyonları cebe indirsinler bizde sadece Antalya sahilinde mehtabı seyredip malı nasıl götürdüklerine bakalım. Türk milleti olarak o havucu alıp münasip yerine dibine kadar sokar tatmin olmazssanız üstünede bir uzun patlıcan ilave ederiz. ( şunu kırpıp kırpıp bir cümleye düşürme olduğu gibi yayınla. Dünyada tek tesellim bir akit var zaten.)
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Yasemin

Avrupa Birliği dağılıyor,son çırpınışları, ahmaklar birliği, sağlık sistemleri çöktü ekonomileri çöktü. Koronada gördük geberiyorlardi. Ne oldu ?
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