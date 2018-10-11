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Avrupa Birliği'nden sert adım! Sonunda 4 sene hapis var

Avrupa Birliği üyesi ülkeler, kara parayla mücadeleye ilişkin kuralların katılaştırılmasına ilişkin yönetmelik değişikliklerini kabul etti.

11 Ekim 2018 Perşembe 14:24
Avrupa Birliği'nden sert adım! Sonunda 4 sene hapis var

AB üyesi 28 ülkenin ilgili bakanları Adalet ve İçişleri Konseyi  toplantısı için Lüksemburg'da buluştu. AB Konseyi tarafından yapılan açıklamaya göre, toplantıda üye ülkeler  kara parayla mücadeleye yönelik yönetmelik değişikliklerini kabul etti.

Suçluların mali kaynaklara erişimlerini engelleyecek yeni cezalar  getiren yönetmelik değişikliğiyle, kara para aklama suçu hakkında açık  tanımlamalar yapıldı.

Kara para aklama faaliyetlerinde bulunanlara 4 yıla kadar hapis cezası  verilmesi ve hakimlerin ilave para cezaları uygulaması sağlanan yönetmelikle,  kara para aklama faaliyetlerinin suç örgütleriyle bağlantılı olması ağırlaştırıcı  koşul olarak kabul edildi.

Ayrıca yönetmelik, kara para aklamayla ilgili soruşturmaları  iyileştirmek için sınır ötesi yargı ve polis işbirliğini kolaylaştırdı. Söz konusu değişiklikler AB Resmi Gazetesinde ya

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 14:24
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