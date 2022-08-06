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Dünya Avrupa Birliği'nden Rusya'ya kınama
Dünya

Avrupa Birliği'nden Rusya'ya kınama

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Ukrayna'nın güneydoğusunda bulunan Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki askeri faaliyetlerini kınadıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-06 17:29:00 -
Avrupa Birliği'nden Rusya'ya kınama

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya hesabından, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin paylaşımda bulundu.

"AB, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali etrafındaki askeri faaliyetlerini kınıyor" ifadesini kullanan Borrell, nükleer güvenlik kurallarının ciddi ve sorumsuz biçimde ihlal edildiğini kaydetti.

Borrell, bunun Rusya'nın uluslararası kuralları hiçe saymasının bir başka örneği olduğunu belirterek, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (IAEA) bölgeye erişiminin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

6 nükleer reaktör bulunan ve toplam 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip olan santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

Zaporijya Nükleer Santrali, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti.

Hali hazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde hava saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

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