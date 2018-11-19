Avrupa Birliği'nden İran'a Yemen uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "İran nükleer anlaşmasını korumamız, Tahran yönetiminin Yemen'de olduğu gibi bölgedeki sorunlu davranışlarına gözümüzü kapattığımız anlamına gelmiyor." dedi.

Mogherini, Brüksel'deki Dışişleri Konseyi toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, AB üyesi tüm devletlerin İran nükleer anlaşmasına desteğini yineleyerek, "Anlaşmanın korunması Avrupa'nın güvenlik çıkarları açısından şarttır. Bununla birlikte anlaşmanın kapsamına girmeyen konuları es geçemeyiz. İran nükleer anlaşmasını korumamız, Tahran yönetiminin Yemen'de olduğu gibi bölgedeki sorunlu davranışlarına gözümüzü kapattığımız anlamına gelmiyor." diye konuştu.

Yemen'deki çatışmaların sona ereceği umuduna kapılmak için henüz çok erken olduğu değerlendirmesinde bulunan Mogherini, "Fakat yine de Yemen'de, çatışmanın ülke içindeki ve dışındaki tüm taraflarına güçlü bir mesaj göndermek için doğru zaman olduğuna inanıyorum. Gelin şiddeti azaltma yönündeki adımları sağlamlaştırın, ateşkes anlaşmasını imzalayın ve Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki siyasi müzakerelere dahil olun." çağrısında bulundu.

Mogherini, Yemen'deki insani durumdan son derece endişeli olduklarının da altını çizerek, ülkede yardıma muhtaç insan sayısının arttığına dikkati çekti.

Bosna Hersek'teki seçim sonuçlarına da değinen Mogherini, "Resmi sonuçların açıklanmasının ardından başta gençler olmak üzere Boşnak vatandaşların beklentisi reform planının açıklanması yönünde." ifadelerini kullandı.