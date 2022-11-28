  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

"Hazırız" deyip duyurdu: Türkler ile ortaklık kurmak istiyoruz

Türkiye, milyonlarca dolarlık dev petrol rezervi buldu! O ilimizden yaklaşık 8-10 milyon varillik rezerv çıktı

Tarım Bakanı Vahit Kirişci açıklama! Kirişci'den 81 ilin belediye başkanına su seferberliği mektubu

Herkesin evinde var! Sakın ama sakın çöpe atmayın... İçinde altın var

Türkiye'den petrol ve doğalgaz hamlesi... Yeni rota belli oldu

MİT, o alçağı paketledi! Gördün mü dünyanın kaç bucak olduğunu

Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama: Artık buna sessiz kalamayız

Nefes kesen paylaşım: GÖKDENİZ varsa yaklaşmak imkansız!

Muharrem İnce'den olay sözler: CHP'ye FETÖ'cüleri doldurdular

Köpeklerin insanları parçalamasına böyle kılıf buldu! Babacan sen ne dediğinin farkında mısın?
Dünya Avrupa Birliğinden flaş Rusya açıklaması
Dünya

Avrupa Birliğinden flaş Rusya açıklaması

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Ukrayna'yı karanlık ve soğuğa iterek bir "kara delik" haline getirmeye çalıştığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 16:05:00 -
Avrupa Birliğinden flaş Rusya açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ülkelerinin kalkınma bakanlarının toplantısına katılmadan önce gazetecilere açıklamada bulundu.

Toplantıda Ukrayna'nın yeniden inşasının görüşüleceğini belirten Borrell, "Ukrayna'ya desteğimizi artırmak zorundayız. Putin, Ukrayna'yı bombalamaya devam ediyor. Putin, Ukraynalıları karanlık ve soğukta koymak için Ukrayna'yı ışığın, elektriğin, ısınmanın olmadığı bir kara deliğe çevirmeye çalışıyor" ifadesini kullandı.

AB temsilcisi, toplantıda, Ukrayna'daki durumun insani kriz açısından ele alınacağını kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23