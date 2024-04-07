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Dünya Avrupa Birliği'nden Çin'e rekabet soruşturması!
Dünya

Avrupa Birliği'nden Çin'e rekabet soruşturması!

Yeniakit Publisher
2024-04-07 15:52:46 - 2024-04-07 15:52:46
Avrupa Birliği'nden Çin'e rekabet soruşturması!

Avrupa Birliği, Çin'in geniş imalat sektörünün haksız rekabeti olduğundan şüphelendiği için, Çinli güneş paneli üreticilerinin de dahil olduğu iki şirket grubu hakkında soruşturma başlattı.

AB'nin yürütme kolu olan Avrupa Komisyonu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, yabancı sübvansiyonların, iki şirketin Romanya'da kısmen AB parasıyla finanse edilen bir güneş enerjisi parkı inşa etmek ve işletmek üzere bir sözleşme için teklif verirken "aşırı" rekabetçi teklifler sunmasına olanak tanıyıp tanımadığını değerlendireceğini söyledi.

İki grup arasında Çin'in LONGi Green Energy Technology Co. ve devlete ait bir kuruluş olan Shanghai Electric Group Co.'nun yan kuruluşları yer alıyor.

'Yeterli delil var'

Avrupa Komisyonu yaptığı açıklamada, "Her ikisine de şirkete de iç (AB) pazarı bozan yabancı sübvansiyonlar verildiğine dair yeterli gösterge var" dedi.

AB'nin iç pazarından sorumlu Komisyon Üyesi Thierry Breton Çarşamba günü yaptığı açıklamada, güneş panellerinin Avrupa için "stratejik olarak temiz enerji  istihdam ve arz güvenliği açısından önemli" olduğunu söyledi.
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Çin ise geri adım atmıyor.

Geçtiğimiz ay Başbakan Li Qiang, ülkenin parlamentosuna Çin'in elektrikli araçlar, güneş panelleri ve lityum piller gibi "yeni üçlü" ürünlerinden daha fazlasını ihraç etmeye odaklanacağını söyledi.

Ocak ayında Çin, AB'den yapılan brendi ithalatına yönelik kendi anti-damping soruşturmasını başlattı.

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