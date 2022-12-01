Avrupa Birliğinden Çin hamlesi

Yeni Akit Ankara

AB ve Çin’den ABD Başkanı Joe Biden’i kıskançlık krizlerine sokacak bir adım geldi. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping bugün başkent Beijing’de Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi. Xi Jinping görüşmede, Michel’in Çin Komünist Partisi 20. Ulusal Kongresi’nin bitiminden kısa süre sonra Çin’e resmi ziyarette bulunmasının AB’nin Çin ile ilişkileri geliştirme niyetini gösterdiğine işaret ederek, dünya barışını koruyan iki önemli güç ve ortak kalkınmayı hızlandıran iki önemli piyasa olan Çin ve AB arasındaki iş birliğinin uluslararası toplumun ortak çıkarlarına uyduğunu vurguladı.

Xi Jinping, dün hayata gözlerini yuman Jiang Zemin’in Çin lideri olarak görev yaptığı dönemde, Çin-AB ikili ilişkilerine önem verdiğini hatırlatarak, Çin’in şimdiki liderlik kadrosunun ise Jiang Zemin’in bu yöndeki siyasi arzularını devam ettireceğini, stratejik ve ileri görüşlü bir vizyonla Çin-AB ikili ilişkilerine yaklaşacağını, Çin ve AB arasında kapsamlı stratejik ortaklığını istikrarlı ve uzun vade içinde geliştireceklerini söyledi.

Xi’den ikili ilişkilerin geliştirilmesi için dört maddelik öneri

Xi ayrıca, Çin-AB ikili ilişkilerinin geliştirilmesi için dört maddelik öneride bulundu. Buna göre, iki taraf, birbirlerine önyargılar yerine doğru ve rasyonel bir tavırla yaklaşmalı, her çeşit yeni soğuk savaş zihniyetine karşı çıkmalı. İki taraf, aralarında anlaşmazlıkları kontrol altına almalı, eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde Çin-AB insan hakları diyalog düzenlemeli. İki taraf, daha yüksek seviyeli iş birliği yapmalı, dijital ekonomi, çevre koruma, yeni enerji, yapay zeka, endüstri ve tedarik zincirlerinin istikrarını koruma gibi alanlarda değişim güçlendirmeli, ayrışmaya karşı çıkmalı. Son olarak da iki taraf, küresel işlerde koordinasyonu güçlendirmeli, gerçek çok taraflılığı birlikte korumalı ve ortak meydan okumaları birlikte göğüslemeli.

Michel: Çin çok taraflılığı koruma çabasında AB’nin önemli bir ortağı

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel görüşmede, Çin’in BM Şartı ile gerçek çok taraflılığı koruma çabasında AB’nin önemli bir ortağı olduğuna işaret ederek, AB tarafının Çin’in en yüksek lideriyle yaptığı bu yüz yüze görüşme fırsatına değer verdiğini belirtti. Michel, AB’nin Tek Çin politikasında ısrarcı olduğuna işaret ederek, Çin’in egemenliğiyle toprak bütünlüğüne saygı gösterdiğini ve Çin’in içişlerine karışmayacağını söyledi. Michel, AB tarafının Çin ile birlikte AB-Çin yatırım anlaşmasına ilişkin süreci hızlandırmaya, karşılıklı siyasi güveni pekiştirmeye, çeşitli alanlarda işbirliğini yoğunlaştırmaya hazır olduğunu belirtti.

İki lider, Ukrayna krizi hakkında görüş alışverişinde bulundu. Xi Jinping, krizin siyasi yolla çözülmesinin Avrupa ve Asya ülkelerinin ortak çıkarlarına uyduğunu belirterek, Çin’in AB’nin krizin çözülmesi için arabuluculuk çabalarını artırması ile dengeli, etkili ve sürdürülebilir Avrupa güvenlik çerçevesi oluşturmasını destekleyeceğini ifade etti.