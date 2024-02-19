Avrupa Birliği üyesi 26 ülkeden acil kodlu Gazze çağrısı!

AB Dışişleri Bakanları, Belçika'nın başkenti Brüksel’de bir araya geldi.

Toplantının ardından AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, basın toplantısı düzenledi. Borrell, Macaristan hariç AB üyesi 26 ülkenin Gazze'de "sürdürülebilir bir ateşkese yol açacak acil bir insani duraklama" çağrısında bulunduğunu söyledi.

İsrail'e Refah çağrısı!

AB’nin İsrail’in Refah kentine yönelik muhtemel saldırısına karşı olduğunu aktaran Borrell, şunları söyledi:

"İsrail hükümetinden Refah'a saldırmamasını istiyoruz. Çünkü böyle bir saldırı insani durumu çok daha kötü bir hale getirecektir. Bu, gerekli insani yardımların ulaştırılmasını engelleyecektir. Bakanlar, İsrail'den uluslararası insancıl hukuka ve 26 Ocak tarihli Uluslararası Adalet Divanı kararına uyması çağrısında bulundu. Bunun devamı olarak bakanlar, kalıcı ateşkese götürecek acil insani duraklama çağrısı yaptı.

BM Gazze Koordinatörü ile UNRWA'ya yardımları ve mevcut durumu görüştük. Kendisinden son bilgileri aldık. Kendisi son derece açıktı. AB'nin yardımlarının kesilmemesini istedi. Özellikle eğitim başta olmak üzere bölgede yardımları devam ettirdiklerini ve yardımların kesilmesi halinde bu görevleri başkasının yapamayacağını söyledi"

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