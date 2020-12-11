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Dünya Avrupa Birliği, Türkiye konusunda bölündü!
Dünya

Avrupa Birliği, Türkiye konusunda bölündü!

Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri Macaristan ve Polonya’nın bütçe vetosu, Brexit müzakereleri, Türkiye ile ilişkiler ve koronavirüs salgınıyla mücadele gibi karmaşık konuların gölgesinde son yılların en zorlu zirve toplantılarından birini yapacak.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 10:42:00 -
Avrupa Birliği, Türkiye konusunda bölündü!

AB liderlerini zorlayacak konulardan birini son dönemde Türkiye ile Yunanistan ve AB arasında gerginliğe yol açan Doğu Akdeniz’deki durum ve Türkiye-AB ilişkileri oluşturacak.

Türkiye masada

Yaz aylarındaki gerginlikten sonra AB liderlerinin 1 Ekim’de düzenlediği zirveden çıkan kararda, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de “yapıcı ve olumlu adım” atması karşılığında Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, göç konusunda AB-Türkiye mutabakatı esasına dayalı güçlü iş birliği, ticaretin kolaylaştırılması, halklar arası temasların artırılması ve yüksek düzeyli diyaloğun geliştirilmesi gibi konuları içeren “pozitif gündem” önerilmesi gündeme gelmişti. Türkiye ise Doğu Akdeniz’deki haklarının korunması amacıyla bölgedeki hidrokarbon faaliyetlerini devam ettirdi. Daha sonra Oruç Reis sismik araştırma gemisi 29 Kasım’da çalışmalarını tamamladı ve Antalya Limanı’na döndü.

Fransa, Yunan gibi

Türkiye’nin olumlu adımları ve diyalog çağrısı içeren açıklamalarına rağmen Yunanistan, Rum yönetimi ve Fransa gibi ülkeler Türkiye’nin yeteri kadar yapıcı tavır sergilemediğini iddia ederek birtakım kısıtlayıcı tedbirlere başvurulmasını istiyor.

Almanya, İspanya, İtalya, Malta gibi bazı üyeler, “Sert tutum işe yaramayacaktır” görüşüne yakın bir tavırla ilişkilere yaklaşıyor. Almanya, Türkiye’ye karşı takınılacak tutumun veya tedbirin Ocak 2019’da alınan karar gereği Doğu Akdeniz ve sondaj çerçevesinde kalması gerektiğini belirtiyor ve Dağlık Karabağ, Suriye, Libya gibi başlıkları buna katmak istemiyor.

Macar desteği

Öte yandan; önceki gün Ankara’ya gelen Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye’yi “AB’nin stratejik ortağı” olarak gördüklerini belirterek, “İşte bu yüzden, Türkiye’ye yönelik düşmanlık, iki yüzlülük, çifte standart, yargılama ve ders verme yerine bu ilkeye dayalı bir politikayı savunuyoruz” ifadesini kullandı.

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