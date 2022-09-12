Avrupa basını yazdı! 'Yunanistan'ın Türkiye ile ilgili en büyük korkusu...'

Türkiye ile Ege'de suları ısıtan Yunanistan arasındaki yükselen gerilimi analiz eden İtalya'nın Limes dergisi, Yunanistan'ın asıl korkusunun Türkiye'nin olağanüstü jeopolitik yükselişi olduğunu belirtti. Analizde, "Yunanistan, Ankara'nın birden fazla masada başrol oynama yeteneğinden, (ABD ve diğerlerine) vazgeçilmez bir aktör olarak kendini kabul ettirme yeteneğinden korkuyor" ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan'ın Ege'de adaları silahlandırması ve ABD'ye, Türkiye'ye savaş uçağı satmaması konusunda baskı yapması nedeniyle bir süredir iki ülke arasında gerilim sürüyor. Ege'de Yunanistan'ın Türk jetlerine yönelik taciz ve ihlallerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde "İzmir'i unutma Yunanistan. Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri sonrası bu gerilim daha da yükseldi. Erdoğan'ın resti Yunanistan'da büyük paniğe neden olurken, Yunan basını bu resti olası bir operasyon olarak yorumladı.

Miçotakis ittifaklarına sığındı

Ankara ile yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulunan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye mesaj gönderdi. Sırtını ABD ve Fransa gibi Batılı ülkelere dayayan Miçotakis, "Dikkatimizi öncelikle silahlı kuvvetlerin güçlendirilmesine, müreffeh ekonomimize ve uluslararası ittifaklarıma verdik. Yunanistan olarak uluslararası hukuka olan bağlılığımızı gösterdik." ifadelerini kullandı.

Miçotakis, Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik "Bir gece ansızın gelebiliriz" ile başlayan sözlerine de değinerek "Hayır Sayın Erdoğan" dedi.

"Yunanistan'ın giderek artan provokasyonlarına bir tepki"

Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginlik Avrupa basınında da geniş yer buluyor. İtalya'da yayınlanan aylık jeopolitik dergi Limes, konuyla ilgili bir analiz yayınladı. Yazıda "Erdoğan'ın Yunanistan'a gönderdiği şifreli tehdit, zaten kaynayan Ege sularını daha da ısıttığı" belirtilirken, "Türkiye'nin taşkınlığı, Yunanistan'ın giderek artan provokasyonlarına bir tepki" ifadeleri kullanıldı.

"Türkiye'nin olağanüstü jeopolitik yükselişinden korkuyor"

Yunanistan'ın asıl korkusuna da değinen Limes, "Yunanistan, Türkiye'nin olağanüstü jeopolitik yükselişinden korkuyor. Ankara'nın birden fazla masada başrol oynama yeteneğinden, (ABD ve diğerlerine) vazgeçilmez bir aktör olarak kendini kabul ettirme yeteneğinden korkuyor" ifadelerine yer verdi.