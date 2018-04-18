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Avrupa basını yazdı: Beşiktaş'a geliyor

Şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'la ilgili İtalyan basını, RB Salzburg'da forma giyen Munas Dabbur iddiasında bulundu.

18 Nisan 2018 Çarşamba 21:36
Avrupa basını yazdı: Beşiktaş'a geliyor

İtalyan menşeili Tutto Mercato Web adlı internet sitesi, Siyah Beyazlılar'ın RB Salzburg'da forma giyen Munas Dabbur'la yakından ilgilendiğini yazdı.

Haberde Beşiktaş'ın 25 yaşındaki golcü futbolcuyu bir süredir gönderdiği gözlemciler vasıtasıyla yakından izlediği kaydedildi.

Öte yandan İsrailli futbolcuyla ilgilenen diğer kulüpler arasındaysa başta Lazio olmak üzere Arsenal, Fiorentina, Sevilla, Tottenham Hotspur ve Villarreal'in de olduğu öğrenildi.

RB Salzburg'la olan sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan Dabbur, bu sezon takımıyla çıktığı 46 maçta 26 gol 16 asist kaydederek tüm dikkatleri üzerine çekti.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 21:36
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