Avrupa, bankaların işlem ücretlerini düşürecek

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, üye ülkelerde faaliyet gösteren bankaların avro cinsinden işlemlere uygulamakta olduğu ücretleri düşürmeye yönelik düzenlemeyi onayladı.

AB Konseyi, Avro Bölgesi dışında yer alan AB üyesi ülkelerdeki bankaların uyguladıkları çeşitli ücretleri azaltmaya yönelik yeni düzenlemeye onay verdi.

Buna göre, AB üyesi ülkeler arasında sınır ötesi bankacılık işlemleri avro cinsinden gerçekleştirildiği takdirde alınacak ücretler 15 Aralık 2019'dan itibaren sınırlandırılacak.

Bankalar, avro ile yapılacak havale, ödeme ve para çekme gibi işlemlerden ülkenin kendi yerel para biriminden tahsil edilen ücretleri alabilecek.

AB içinde banka kartlarıyla yapılacak işlemlerde tahsil edilecek ücret ve uygulanacak döviz kurları anlaşılır biçimde kullanıcıya bildirilecek.

Mevcut durumda, avro para birimini kullanan 19 AB üyesi ülkenin oluşturduğu Avro Bölgesi'nde havale gibi bankacılık işlemlerinde veya kart kullanımında ücret alınmıyor.

AB üyesi olmasına karşın avro kullanmayan ülkelerde yapılan bankacılık işlemlerinde ve alışverişlerde ise ciddi kur farkları ve ücretlerle karşılaşılıyor.