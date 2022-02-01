Avrupa Avrupa diye tutturdu, Dev kulüp teklifini yaptı!
Her demecinde "Avrupa'ya gitmek istiyorum" diyen Beşiktaş'ın 20 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz'a Fransa'nın köklü ekibi Olimpik Lyon teklifte bulundu.
Fransa Ligue 1 ekibi Olimpik Lyon, Beşiktaş'la Rıdvan Yılmaz transferi için görüşmelere başladı.
Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz'a Fransa'dan talip çıktı.
Vole'nin haberine göre; Fransız ekibi Olimpik Lyon, Beşiktaş forması giyen Rıdvan Yılmaz’ı istiyor.
20 yaşındaki yıldız sol bek için iki kulüp arasındaki transfer temasları başladı.
BEŞİKTAŞ 10 MİLYON EURO İSTEMİŞTİ
Lyon geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Rıdvan'ı istemişti fakat Beşiktaş'ın 10 milyon euroluk talebi sonrası görüşmeler tıkanmıştı.
Başarılı futbolcu bu sezon siyah-beyazlı takımda 21 maçta 2 gol 3 asist kaydetti.