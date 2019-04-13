Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası - Ferhat Arıcan, kulplu beygirde 5. olurken, yer aletinde yarışan Ahmet Önder 7. sırayı aldı



ANKARA (AA) - Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporculardan Ferhat Arıcan kulplu beygir, Ahmet Önder ise yer aletinde dereceye giremedi. Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Polonya'nın Szczecin kentinde devam eden şampiyonada kulplu beygir finalinde mücadele eden Ferhat Arıcan, 13.866 puanla 5. oldu. Yer aleti finalinde yarışan milli cimnastikçi Ahmet Önder ise 14.100 puanla 7. sırayı aldı.

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