Alevilerden Kılıçdaroğlu'na şok: 'Çantada keklik değiliz!'

Avrupa Alevi Düşünce Derneği'nin 14 Mayıs'a dair açıklaması Alevi kesiminde ortalığı karıştıracak gibi görünüyor. Dernek başkanı İsmet Abbasoğlu, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliğinin kendileri için önemli olmadığını belirterek "Cumhurbaşkanı adaylarından birinin Alevi olması Alevilerin tercihini çok etkilemeyecektir. Çünkü Alevilerin asıl önemsedikleri nokta onlara kimin yardım elini uzattığı ve bu elin samimiyetidir" dedi.

Alevilerin sadece iki partiye oy verdiği şeklinde bir algı oluşturulmaya çalışıldığına dikkat çeken Abbasoğlu, CHP ile HDP/Yeşil Sol'u kastettiği mesajında şu ifadeleri kullandı:

O ALGI BİLİNÇLİ YARATILIYOR

"Aleviler siyasette tarihin hiçbir döneminde bu kadar belirleyici bir unsur olmamıştır. Aleviler bölge, tarihsel köken, gelenek ve dünya görüşleri bakımından ayrılıklar gösterir. Bu yüzden de politik görüş olarak Alevilerin hepsini aynı torbaya koymak büyük yanlışlık olur.

Yaratılan algı ise tüm Alevilerin sanki sadece 2 partiye oy vereceği fikri empoze edilmeye başlanmıştır. Bu, bilinçli olarak yapılan bir durumdur. Oysa Alevilerin fırsat verildiğinde tercihlerinin başka olduğunu herkes görecektir. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin Alevi olması Alevilerin tercihini çok etkilemeyecektir. Çünkü Alevilerin asıl önemsedikleri nokta onlara kimin yardım elini uzattığı ve bu elin samimiyetidir.

Alevileri sokak siyasetine taşımak isteyen bu parti Aleviler sayesinde oylarını arttırmış ve Alevilerin sırtından mecliste varlığını sürdürmektedir. Aleviler çok çeşitli partilerde siyaset yarışına girmiştir. Bu partilerin daha fazla Alevi yurttaşını meclise taşımaları halinde Aleviler üzerinde egemenlik kuran partileri etkileyecek ve daha fazla Alevileri sömüremeyecektir."

ÖNE ÇIKAN VİDEO