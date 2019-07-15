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Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası sona erdi

- Türkiye, İsveç'te düzenlenen organizasyonda 2 altın ve 3 gümüş madalyayla tamamladı

15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:46
Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası sona erdi


ANKARA (AA) - Türkiye, Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nı 5 madalyayla tamamladı.

İsveç'in Gavle kentinde düzenlenen 49 ülkeden 1100'ün üzerinde sporcunun mücadele ettiği organizasyon sona erdi.

Türkiye'den 50 atletin katıldığı organizasyonda, milli atletler 2 altın ve 3 gümüş olmak üzere 5 madalya elde etti.

Milli sporculardan Ayşe Tekdal kadınlar 20 kilometre yürüyüşte 1.34.47'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Necati Er ise erkekler üç adım atlamada 17,37 metrelik derecesiyle hem altın madalya aldı hem de 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota almayı başardı.

Gümüş madalyalar ise kadınlar cirit atmada Eda Tuğsuz, üç adım atlamada Tuğba Danışmaz ve erkekler 20 kilometre yürüyüşte Salih Korkmaz'dan geldi.



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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:46
  1. 2020 Tokyo Olimpiyatları
  2. Atletizm
  3. Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası
  4. Ayşe Tekdal
  5. İsveç
  6. Necati Er

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