Avrupa 17 Yaş Altı Kadınlar Hentbol Şampiyonası
Türkiye, 2. Klasman A Grubu'ndaki ilk 2 maçında birer galibiyet ve yenilgi aldı06 Ağustos 2019 Salı 12:24
ANKARA (AA) - İtalya'da süren Avrupa 17 Yaş Altı Kadınlar Hentbol Şampiyonası 2. Klasman A Grubu'ndaki ilk 2 maçında Türkiye, birer galibiyet ve yenilgi aldı.
Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre milliler, Pescara kentindeki şampiyonadaki ilk maçında Kosova'yı 41-17 yenerken, İzlanda'ya ise 32-22 mağlup oldu.
17 Yaş Altı Milli Takımı grubundaki üçüncü maçında yarın İsrail ile karşılaşacak.
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