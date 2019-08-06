Avrupa 17 Yaş Altı Kadınlar Hentbol Şampiyonası Türkiye, 2. Klasman A Grubu'ndaki ilk 2 maçında birer galibiyet ve yenilgi aldı

ANKARA (AA) - İtalya'da süren Avrupa 17 Yaş Altı Kadınlar Hentbol Şampiyonası 2. Klasman A Grubu'ndaki ilk 2 maçında Türkiye, birer galibiyet ve yenilgi aldı. Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre milliler, Pescara kentindeki şampiyonadaki ilk maçında Kosova'yı 41-17 yenerken, İzlanda'ya ise 32-22 mağlup oldu. 17 Yaş Altı Milli Takımı grubundaki üçüncü maçında yarın İsrail ile karşılaşacak.

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