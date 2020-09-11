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Aktüel Avro Grubu’ndan İngiltere’ye Brexit anlaşmasına uyulması çağrısı
Aktüel

Avro Grubu’ndan İngiltere’ye Brexit anlaşmasına uyulması çağrısı

Avro Grubu Başkanı Paschal Donohoe: - "İngiltere, Avrupa Birliği ile gelecekte ne tür bir ticari ilişki istediğini araştırırken, bunun için bir ön koşul, AB’den ayrılık anlaşmasını onurlandırmaktır"

Yeniakit Publisher
2020-09-11 13:31:32 -
Avro Grubu’ndan İngiltere’ye Brexit anlaşmasına uyulması çağrısı

BERLİN (AA) – Avro Bölgesi'ndeki mali politikaların koordinasyonunu sağlamak amacı olan Avro Grubu Başkanı Paschal Donohoe, İngiltere'nin AB ile serbest bir ticaret anlaşma yapmak istiyorsa Brexit ayrılık anlaşması taahhütlerine saygı duyması çağrısı yaptı.

Donohoe, ortak para birimi avroyu kullanan 19 AB üyesi ülkenin maliye bakanlarının katıldığı Berlin’deki Avro Grubu toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, İngiltere'nin AB ile gelecekteki ticaret konusunda bir anlaşma yapmak istiyorsa, ayrılık anlaşması hükümlerine uymasını istedi.

Brexit anlaşmasının "onurlandırılması" gerektiğini belirten Donohoe, "İngiltere, Avrupa Birliği ile gelecekte ne tür bir ticari ilişki istediğini araştırırken, bunun için bir ön koşul, AB’den ayrılık anlaşmasını onurlandırmaktır” dedi.

AB Komisyonu, İngiltere'nin Brexit ayrılık anlaşmasının bazı maddelerini ihlal etmeyi planladığının ortaya çıkmasının ardından yaptığı açıklamada anlaşmaya uyumun "yasal yükümlülük" olduğuna dikkati çekerek, İngiltere hükümeti tarafından planlanan yeni yasa tasarısında Brexit anlaşmasıyla çelişen ifadelerin Eylül sonu itibariyle çıkarılmasını ve İngiltere'nin Brexit ayrılık anlaşmasına uyması çağrısı yapmıştı.

Aynı zamanda İrlanda Maliye Bakanlığı da yapan Donohoe, İngiltere hükümetinin AB Komisyon'un bu çağrısına yanıt vermesinin gelecekte ilişkilerin için “gerekli” olduğunu vurguladı.

- Süreç hakkında

AB'den 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik'le ticaret başta olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor. Müzakerelerde ticaretin yanı sıra balıkçılık, havacılık, ilaç ve güvenliğe kadar çeşitli konular ele alınıyor.

Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık 2020 sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak.

Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.

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