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Aktüel Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon iki aydır sıfırın altında
Aktüel

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon iki aydır sıfırın altında

Yeniakit Publisher
2020-10-16 16:16:27 -
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon iki aydır sıfırın altında

BERLİN (AA) - Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, eylülde yüzde eksi 0,3 düzeyine inerek art arda ikinci ayda da sıfırın altında kaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin eylül ayı enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde ağustosta yüzde eksi 0,2 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde eksi 0,3 düzeyine düştü. AB'de ise ağustosta yüzde 0,4 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 0,3 olarak ölçüldü.

Böylece Avro Bölgesi’nde eylülde art arda iki ay düşerek sıfırın altında kalan yıllık enflasyonun son dört yılın en düşük oranı olması da dikkati çekti.

Nihai veriler, 2 Ekimde yayımlanan öncü verileri teyit etti.

Eylülde enerji ürünleri fiyatlarındaki gelişmelerin, Avrupa’da genel fiyatlarda ortalamanın üstünde düşmeyi sağladığı belirtiliyor.

Avrupa genelinde, talep ve arza göre farklılık gösteren enerji ürünlerinin fiyatları, eylülde küresel piyasalarda petrol varil fiyatlarının gerilemesiyle 2019'un aynı ayına göre yüzde 8,2 düştü.

Öte yandan, işlenmemiş gıda fiyatları ise yüzde 3,1 artış gösterdi.


- ECB bu yıl yüzde 0,3 enflasyon öngörüyor


AB üyesi ülkeler arasında eylülde en yüksek enflasyon yüzde 3,8 ile Polonya’da, yüzde 3,4 ile Macaristan'da ve yüzde 3,5 ile Çekya'da gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en düşük enflasyon ise yüzde eksi 2,3 ile Yunanistan, yüzde eksi 1,9 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve yüzde eksi 1,3 ile Estonya'da belirlendi.

Enflasyon oranı, eylülde Fransa'da değişmezken, Almanya'da yüzde eksi 0,4, İtalya'da yüzde eksi 1 ve İspanya'da yüzde eksi 0,6 oldu.

Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

ECB, bu yıl enflasyonun yüzde 0,3 olmasını beklerken, bu öngörünün gerçekleşmesi durumunda, banka, beş yıldır yüzde 2 hedefini tutturamamış olacak.

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