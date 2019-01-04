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Avro Bölgesi’nde yıllık enflasyon ECB hedefinin altında kaldı

- Eurostat öncü verilerine göre 19 üyeli Avro Bölgesi’nde yıllık enflasyon Aralık 2018’de yüzde 1,6 olarak ölçüldü

04 Ocak 2019 Cuma 14:07
Avro Bölgesi’nde yıllık enflasyon ECB hedefinin altında kaldı

BERLİN (AA) - Avro Bölgesi’nde aralık ayı öncü yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki düşüş nedeniyle yüzde 1,6’ya gerileyerek Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin altında kaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) yayımladığı öncü verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi’nde 2018 yılının kasım ayında yüzde 1,9 olan yıllık enflasyon aralık ayında 1,6’ya indi. Piyasalarda beklenti yüzde 1,8'di.

Avro Bölgesi’nde aralık ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, yıllık enflasyon en yüksek yüzde 5,5’le enerjide gerçekleşti. Enerjiyi yüzde 1,8’le gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1,3 ile hizmetler ve yüzde 0,4’le enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

Öte yandan, öncü enflasyon verisi Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankasının (ECB), hedeflediği seviyenin altında kaldı.

ECB, bölgede fiyat istikrarını sağlamak için orta vadede yüzde 2’nin hemen altında ancak yüzde 2’ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor. Avro Bölgesi'nde düşük enflasyonu önemli bir sorun olarak gören banka, bu doğrultuda varlık alım programı ve düşük veya eksi faiz politikasını da kapsayan bazı tedbirler uyguluyor.

Bu arada, Aralık 2018 enflasyonuna ilişkin detaylı veriler 17 Ocak’ta açıklanacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 14:07
  1. aralık
  2. Avro Bölgesi'
  3. Enflasyon

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