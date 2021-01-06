Avro Bölgesi'nde ÜFE kasımda yüzde 0,4 arttı

BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin Kasım 2020 ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde ÜFE, kasımda ekim ayına kıyasla yüzde 0,4 yükseldi. ÜFE, 2019'un kasım ayına göre ise yüzde 1,9 geriledi.

AB'de ise ÜFE, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artarken, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 1,8 düştü.

AB ülkeleri arasında ÜFE, kasımda önceki aya kıyasla en fazla yüzde 1,7 ile Fransa ve Danimarka'da, yüzde 1,2 ile Estonya'da ve yüzde 1,1 ile Romanya'da artış gösterdi.