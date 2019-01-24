0553 313 94 23

"Avro Bölgesi'nde resesyon olasılığı düşük"

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi: - “Önemli parasal politika teşvikleri, iç fiyat baskılarına karşı destek sağlamak için gerekli. Yakın dönemli büyümenin zayıf olması bekleniyor"-"Yönetim konseyimiz resesyon olasılığının düşük olduğu konusunda fikir birliği içerisinde"

24 Ocak 2019 Perşembe 17:39
"Avro Bölgesi'nde resesyon olasılığı düşük"

LONDRA (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Avro Bölgesi’nde yakın vadeli büyümenin zayıf olmasının beklendiğini, fakat bankanın resesyon olasılığının düşük olarak değerlendirdiğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararını ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, politika faizinin bu yılın yaz aylarına kadar mevcut seviyede kalmasının beklendiğini belirtti.

Avro Bölgesi’nde son büyüme verilerinin beklenenden zayıf olduğunu belirten Draghi, “Önemli parasal politika teşvikleri iç fiyat baskılarına karşı destek sağlamak için gerekli. Yakın dönemli büyümenin zayıf olması bekleniyor. Avro Bölgesi ekonomisine yönelik riskler aşağı yönlü.” değerlendirmesinde bulundu.

Manşet enflasyon verilerinde petrol fiyatlarının büyük ölçüde etkili olduğunun altını çizen Draghi, “Enflasyonun orta vadede para politikamızın sağladığı destekle artması bekleniyor.” ifadelerini kullandı.

Avro Bölgesi’nde ekonomik birliğin güçlü olmasının bankanın önceliği olduğuna dikkati çeken Draghi, “Avro Bölgesinde iş gücü piyasası kuvvetli, işsizlik oranı düşük. Artan bir belirsizlik var bu belirsizlik korumacılık politikasından kaynaklanıyor.” diye konuştu.

Küresel ekonomik büyümedeki yavaşlamaya da değinen Draghi, “Çin'deki yavaşlama, Alman otomobil endüstrisi, Avro Bölgesi'ndeki bazı ülkelerde yaşanan politik gelişmeler risk faktörlerinden bazılarını oluşturuyor.” dedi.

Çin ekonomisindeki yavaşlamanın uzun sürmesini beklemediğini belirten Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma sürecinin ise AB ekonomisini fazla etkilemeyeceğini savundu.

Küresel ticari anlaşmazlıkların son bulmasını beklediğini belirten Draghi, “Banka bilançoları kriz öncesine göre daha güçlü.” şeklinde konuştu..

Draghi, ayrıca Avro Bölgesi’ndeki zayıf büyüme verilerine ilişkin olarak ise bankanın politika yapıcılarının resesyon olasılığını düşük olarak değerlendirdiğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası’nın elindeki enstrümanların tükendiğini söylemenin doğu olmayacağını belirten Draghi, “Avrupa Merkez Bankası’nın dolu bir alet çantası vardır. Farklı acil durum planlarını ve elementleri değerlendireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0'da bırakmıştı.

Bankadan yapılan açıklamada, ECB Yönetim Konseyi'nin politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0'da bıraktığı, mevduat faizini yüzde eksi 0,40 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0,25'te sabit tuttuğu belirtilmişti.

ECB, 2,6 trilyon avro seviyesindeki tahvil alım programını geçen ay sonlandırma kararı almıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 17:39
  1. Avrupa Merkez Bankası
  2. ECB
  3. Londra
  4. Mario Draghi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Koruma altındaki kuşların kafeste saklanmasına 9 bin lira ceza
    1. Koruma altındaki kuşların kafeste..
    2. Futbol: 2019 Asya Kupası
    3. Malatya'da kaçak kazı operasyonu
    4. Eski AK Partili vekil trafik kazası..
    5. AK Parti Adana'nın 5 ilçesinde adayını..
    6. Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 8..
    7. Eski milletvekili trafik kazasında..
    8. Bedensel Engelliler Yüzme Türkiye..
    9. Yerel seçim öncesi son anket..
    10. Akdeniz'de 5,1 büyüklüğünde deprem
    11. Lise öğrencisinden tüccar Yılmaz..
    12. Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu
    13. Kocaeli'deki cinayet
    14. Kahveciyi önce öldürdüler, sonra..
    15. Yazar Emrah Serbes'in tazminat davası
    16. n11.com'dan lüks bebek ürünlerine özel..
    17. Lübnan'dan İsrail işgalindeki..
    18. Çaykur Rizespor Başkanı Kartal'a..
    19. FETÖ sanığı eski savcıya hapis cezası
    20. "Türkiye'nin tarım ürünleri..
    Rusya açıkladı: Durum kötüye gidiyor
    Rusya açıkladı: Durum kötüye gidiyor
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    MHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! O partinin oyu yüzde 2'ye düştü
    MHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! O partinin oyu yüzde 2'ye düştü
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı

    Günün Karikatürü

    24 Ocak 2019
    Deşifre oldular! Kılıçdaroğlu'nun istifasını, Abdullah Gül ve FETÖ engellemiş
    Deşifre oldular! Kılıçdaroğlu'nun istifasını, Abdullah Gül ve FETÖ engellemiş
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!