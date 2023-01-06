Avro Bölgesi'nde enflasyon rakamları açıklandı! İlan ettiler: Uluslararası endeks raporu, son gelişmeler

Son gelişme araç sahiplerini heyecanlandırdıAvro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2022'de aylık yüzde 0,3 azalırken, yıllık bazda yüzde 9,2 yükseldi.

-Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapattı. Almanya'da DAX 30 endeksi %0,38 düşerek 14.436,31 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,22 değer kaybıyla 6.761,50 puana yükselirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,64 artarak 7.633,45 puana yükseliş gösterdi. Özellikle Dax yeni yıla çok hızlı başlangıç yaparak başladı. Ancak bu yükselişin altını dolduracak bir hikayenin olmadığını görüyoruz. Eğer beklediğimiz gibi küresel tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yükseliş eğilimi hızlanacak ve ECB faiz artırımlarına devam edecekse bu yükselişin fake olacağını söyleyebiliriz.

-Dün Euro Bölgesi’nde ÜFE’nin aylık bazda beklentiler dahilinde % -0.9 azalırken, yıllık bazda ÜFE ise beklentilerin altında %30.8’den % 27.1’e geriledi. Petrol fiyatlarında düşüşün Temmuz ayından beri devam ediyor olması enerji maliyetlerine pozitif yansırken enerji enflasyonu ve baz etkisi sebebiyle düşüş sürüyor.

-Bugün Euro Bölgesi’nde enflasyon verileri açıklanacak. TÜFE’nin aylık bazda % 0.8 gelmesi beklenirken yıllık bazda TÜFE’nin %10.1’den % 9.7’ye düşmesi bekleniyor. Çekirdek TÜFE’de aylık bazda beklenti % -0,1 azalması yönünde iken yıllık bazda çekirdek TÜFE’de beklenti % 5.0 geleceği yönünde oluşmakta.

-ABD borsaları ADP tarım dışı istihdam verilerinin ardından dünü satıcılı tamamladı. Dow Jones endeksi, % -1,02 azalışla 32.930,08 puana, S&P 500 endeksi % -1.16 gerileyerek 3.808,09 puana ve Nasdaq endeksi % -1,47 değer kaybıyla 10.305,24 puana düşüş gösterdi.

-Dün ABD’de tarım dışı istihdam verisinin öncüsü kabul edilen ADP tarım dışı istihdam verisi beklentilerin oldukça üzerinde 235K olarak gerçekleşirken haftalık işsizlik başvuruları 204 bin kişi açıklandı. Beklentiler işsizlik başvurularının 230 bin kişi bekleniyordu. ABD’de hala çok güçlü bir istihdamın sürdüğünü söyleyebiliriz. Büyümenin öncü göstergelerinden hizmetler PMI verisi de beklentilerin hafif üzerinde 44.7 puan gelirken hizmetler sektöründe son 6 aydır daralma yaşanıyor.

-Bugün ABD’de kritik istihdam verileri açıklanacak. rhaajans'da yayınlanan haberde: Tarımdışı istihdamın 200K gelmesi beklenirken işsizlik oranının ise %3.7’de sabit kalacağı öngörülmekte. Ancak ABD’den gelen son istihdam göstergeleri bize güçlü bir istihdam yapısının devam ettiğini bu yüzden verinin ya % 3.7 veya %3.6’ya düşebileceğini de işaret ediyor. Bugünün belki de en önemli verisi ortalama saatlik kazançlar. Ortalama saatlik kazançların aylık bazda % 0.4 artması beklenirken yıllık bazda ortalama saatlik kazançların ise % 5.1’den % 5.0’e düşeceği tahmin edilmekte. Ortalama saatlik kazançlar pandemi dönemi öncesine göre oldukça yüksek seyrediyor ancak enflasyonun yansımalarının ortalama saatlik kazanç yani ücretler üzerinde görülmesini zaten bekliyorduk. Yüksek kalan ücretler enflasyona talep yönlü baskı yapacağından ve bu güçlü istihdam ile birleşirse kolay kolay kalıcı düşüş sağlayamayacak bir enflasyonist yapı beklediğimizin bir kez daha altını çiziyoruz. Bu durumda dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yükseliş eğilimi artacakken dolar karşıtı para birimleri,altın,gümüş, kriptolar ve borsalarda satışların derinleşmesini bekleyebiliriz. Verilerin beklentilerin altında kalması halinde ise bu durumun tersi oluşabilir. Yani dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde düşüş görülebilecekken dolar karşıtı para birimlerinde, altın, gümüş, kriptolar ve borsalarda alımlar güçlenebilir.

DAX:

Teknik olarak baktığımızda endekste karmaşık bir yapı. 14.654 direnci kırılmadığı sürece alımların sonlanacağını düşünmekle birlikte 14.211 desteği kırılmadığı sürece de tam satış eğiliminin başlayacağını düşünmüyoruz.

Yukarıda 14.590 seviyesinin kırılması halinde önce 14.654 ve arkasından 14.754 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.

Aşağıda ise 14.461 desteğinin altında önce 14.350 ve arkasından 14.211 desteğine doğru düşüşler söz konusu olabilir.

DOW JONES:

Teknik olarak baktığımızda endekste satış baskısı güçlü. 33.600 seviyesi kırılmadığı sürece bu satış baskısı devam edebilir. Bu seviyenin kırılması halinde tekrar alımlar ön plana çıkabilir.

Yukarıda 33.200 seviyesinin kırılması halinde önce 33.463 ve arkasından 33.600 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.

Aşağıda ise 32.986 desteğinin altında önce 32.800 ve arkasından 32.423 desteğine doğru düşüşler söz konusu olabilir.

SP500

Teknik olarak baktığımızda endekste satış baskısı güçlü. 3904 seviyesi kırılmadığı sürece bu satış baskısı devam edebilir. Bu seviyenin kırılması halinde tekrar alımlar ön plana çıkabilir.

Yukarıda 3849 seviyesinin kırılması halinde önce 3871 ve arkasından 3904 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.

Aşağıda ise 3822 desteğinin altında önce 3787 ve arkasından 3720 desteğine doğru düşüşler söz konusu olabilir.

NASDAQ

Teknik olarak baktığımızda endekste satış baskısı güçlü. 11.196 seviyesi kırılmadığı sürece bu satış baskısı devam edebilir. Bu seviyenin kırılması halinde tekrar alımlar ön plana çıkabilir.

Yukarıda 10.912 seviyesinin kırılması halinde önce 11.045 ve arkasından 11.196 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.

Aşağıda ise 10.775 desteğinin altında önce 10.658 ve arkasından 10.412 desteğine doğru düşüşler söz konusu olabilir.

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