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Aktüel Avro Bölgesi'nde dijital ödemeler hızlı artışta
Aktüel

Avro Bölgesi'nde dijital ödemeler hızlı artışta

ECB'nin araştırmasına göre, koronavirüs salgını nedeniyle fatura ve madeni para kullanımı azalırken nakitsiz ödemelere yönelimde ivme kazanmaya devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-12-02 15:37:31 -
Avro Bölgesi'nde dijital ödemeler hızlı artışta

BERLİN (AA) - Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) araştırması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Avro Bölgesi’nde alışverişte nakitsiz ödemeye ivme kazandırdığını ortaya koydu.

ECB, Avro Bölgesi’nde tüketicilerin ödeme yaklaşımlarına ilişkin 17 bin 779 kişiyle yaptığı anketin sonuçlarını yayımladı.

Ankete katılanların yüzde 40’ı Kovid-19 salgını başladığından beri fatura ve madeni paraları daha az kullandığını belirtirken, bunların yüzde 90’ı kullanıma salgın sona erdikten sonra da devam etmek istediğini kaydetti.

Araştırmaya göre, Avro Bölgesi’nde geçen yıl yetişkin tüketiciler perakende alışveriş ve satış noktası işlemlerinin yüzde 73'ünde nakit kullanırken, (değer bazında yüzde 48) bu oran 2016 yılında yapılan bir önceki ECB çalışmasında yüzde 79 (değer bazında yüzde 54) olmuştu.

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta, konuya ilişkin değerlendirmesinde, tüketicilerin ödeme yöntemini seçme özgürlüğü ECB için son derece önemli olduğunu belirterek, “Bu nedenle, olası bir dijital avro ihracına ilişkin çalışmalarımız da dahil olmak üzere, dijital ödemelerde yeniliği teşvik ederken, Avro Bölgesi'nde nakit kabul edilmesini ve nakite erişimi sağlamayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Panetta, “Öncü sonuçlara göre nakitsiz ödemelere yönelik eğilim, salgın sırasında hızlanmış gibi görünüyor.” dedi.

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