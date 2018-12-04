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Avro Bölgesi reformunda uzlaşı

Avro Grubu Başkanı Mario Centeno:- "Birkaç ay süren yoğun görüşmeler, çok zorlu ve uzun bir toplantıdan sonra, avroyu güçlendirmek için kapsamlı bir plan hazırladık"

04 Aralık 2018 Salı 14:09
Avro Bölgesi reformunda uzlaşı

BRÜKSEL (AA) - Avro Grubu Başkanı ve Portekiz Maliye Bakanı Mario Centeno, "Birkaç ay süren yoğun görüşmeler ve çok zorlu ve uzun bir toplantıdan sonra, avroyu güçlendirmek için kapsamlı bir plan hazırladık." dedi.

Centeno, İngiltere dışındaki AB üyesi ülkelerin maliye bakanlarını Brüksel'de bir araya getiren Avro Grubu toplantısı bitiminde basına açıklamalarda bulundu.

Bütün maliye bakanları tarafından kabul edilen ve üzerinde uzlaşı sağlanan Avro Bölgesi reform planı belirlediklerine dikkati çeken Centeno, "Başardık. Birkaç ay süren yoğun görüşmeler, çok zorlu ve uzun bir toplantıdan sonra, avroyu güçlendirmek için kapsamlı bir plan hazırladık." diye konuştu.

Centeno, söz konusu planın gelecek hafta Brüksel'de düzenlenecek Avro Zirvesi'nde liderlerce ele alınacağını söyledi.

Reform kapsamında, finansman sorunu yaşayan Avro Bölgesi ülkelerine mali destek sağlamak için kurulan Avrupa İstikrar Mekanizması'nın (ESM) rolünü güçlendirme konusunda anlaşma sağladıklarını belirten Centeno, ESM'in ekonomik krizlere karşı tedbir enstrümanlarının etkinliğini artıracaklarını ifade etti.

Centeno, krizlerde ESM desteğinin son çare olarak kullanılacağını ve bu desteğin belirli şartlara tabi olacağını sözlerine ekledi. Avro Bölgesi'ndeki banka ve kredi kurumlarının zor durumlardan kurtarılması veya tasfiyesi için kullanılmak üzere kurulan Tek Çözüm Fonu'na (SRF) yönelik de değişiklikler olacağını anlatan Centeno, söz konusu adımların bankacılık birliğinin kredibilitesini ve kuvvetini artıracağını söyledi.

Centeno, bakanların, Avro Bölgesi’nde borç sürdürülebilirliğini teşvik etmek için bir süreç üzerinde anlaştıklarını, bu konuda ülkelerin 2022 yılına kadar ortak tutum belirleyeceklerini ifade etti.

Fransa ve Almanya'nın AB bütçesinin bir parçası olarak Avro Bölgesi bütçesi kurulmasını önerdiklerini hatırlatan Centeno, liderlerin Avro Zirvesi’nde yetki verme kararı almaları halinde bu konuda çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 14:09
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