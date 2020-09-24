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Aktüel Avro Bölgesi ekonomisinde toparlanma gücü hala çok belirsiz
Aktüel

Avro Bölgesi ekonomisinde toparlanma gücü hala çok belirsiz

Avrupa Merkez Bankası'nın ekonomiye dair güncelleme raporundan: - “Salgının evrimi ile ilgili belirsizlik, iş gücü piyasasında, tüketimde ve yatırımdaki toparlanmanın gücünü muhtemelen azaltacak” - “Koronavirüs salgını, küresel ekonomi için belirsizliğin ana kaynağı olmaya devam ediyor”

Yeniakit Publisher
2020-09-24 13:42:26 -
Avro Bölgesi ekonomisinde toparlanma gücü hala çok belirsiz

BERLİN (AA) - Avrupa Merkez Bankası'nca (ECB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Avro Bölgesi’nin ekonomisinde toparlanma gücünün hala çok belirsiz kaldığı belirtildi.

ECB, Avro Bölgesi'nde ekonomik ve mali gelişmelere ilişkin güncelleme raporunu yayımladı.

Raporda, ECB Yönetim Kurulu'nun, Avro Bölgesi’nde ekonomik faaliyetin halen Kovid-19 salgını öncesine göre oldukça düşük olması nedeniyle uyumlu para politikası duruşunun değişmediği belirtilerek, bu yüzden 10 Eylül’deki toplantısında faizleri sabit tuttuğu vurgulandı.

Kovid-19’nun yoğun olarak etkili olduğu yılın ikinci çeyreğinde Avro Bölgesi’nin reel gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yılın ilk çeyreğine göre yüzde 11,8 azaldığına yer verilen raporda, “Salgının evrimi ile ilgili belirsizlik, iş gücü piyasasında, tüketimde ve yatırımdaki toparlanmanın gücünü muhtemelen azaltacak. Avro Bölgesi ekonomisi, elverişli finansman koşulları, genişlemeci mali duruş ve küresel faaliyet ve talep güçlendirilerek desteklenmelidir.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, ekonomik toparlanmanın ne kadar güçlü olacağının hala çok belirsiz olduğu belirtilerek, büyük ölçüde salgının ne kadar devam edeceğine ve salgının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerinin başarısına bağlı olduğu vurgulandı.

“Koronavirüs salgını, küresel ekonomi için belirsizliğin ana kaynağı olmaya devam ediyor.” değerlendirmesine yer verilen raporda, Brexit, ticarette korumacılığın artışı ve küresel tedarik zincirinde görülen bozulmalar küresel ekonomi için riskler olarak sıralandı.

ECB raporunda, düşük talebin ve finansal risklerin şirketlerin yatırımlarını baskılamaya devam ettiği ifade edilerek, iş gücü piyasası göstergelerinin istihdam kayıplarının yılın 3. çeyreğinde sürdüğüne işaret ettiği belirtildi.

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