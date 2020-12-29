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Ekonomi Avro, 20 Kasım'dan bu yana ilk kez 9 liranın altına geriledi
Ekonomi

Avro, 20 Kasım'dan bu yana ilk kez 9 liranın altına geriledi

Yeniakit Publisher
2020-12-29 16:55:04 -
Avro, 20 Kasım'dan bu yana ilk kez 9 liranın altına geriledi
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