Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

KİEV (AA) - Ukrayna, Gürcistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 6 bin 677 kişide virüsün saptanmasıyla vaka sayısının 355 bin 601'e çıktığını bildirdi.

Stepanov, son 24 saatte 56 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını, ölü sayısının 126 artışla 6 bin 590 olduğunu ve virüse yakalanan 1022 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Stepanov ayrıca iyileşen sayısının ise 2 bin 799 artarak 145 bin 336'ya ulaştığını ifade etti.

Karantina uygulamasının sene sonuna kadar uzatıldığı Ukrayna’da bölgelerdeki vaka sayılarına göre farklı tedbirler uygulanıyor.



Ülkede ağustos başında vaka sayıları tekrar yükselmeye başlamış, 23 Ekim’de 7 bin 517 kişide virüsün görülmesiyle günlük en yüksek rakam yaşanmıştı.



- Gürcistan



Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 23 hastanın salgın nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam hayatını kaybedenlerin sayısının 238'e ulaştığı belirtildi.



Açıklamaya göre, son bir günde 1824 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 32 bin 167'ye, iyileşenlerin sayısı da bin 262 artarak 12 bin 632'ye yükseldi.



Eylül başından itibaren günlük tespit edilen vaka sayılarının gittikçe arttığı ülkede, 3 bin 757 kişi karantinada, 3 bin 847 kişi hastanelerde ve 2238 kişi ise Kovid-19 hastaları için ayrılmış otellerde gözetimde tutuluyor.



Toplam 19 bin 231 hastanın tedavisinin sürdüğü ülkede, 28 bin 67 kişi evlerinde gözetimde kalıyor.



En çok vakanın tespit edildiği başkent Tiflis'te son 24 saatte 712 Kovid-19 vakası görüldü.

- Kazakistan



Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte ülkede Kovid-19 vaka sayısı 142 artarak 110 bin 684'e yükseldi.



Virüsten iyileşenlerin sayısı 91 artarak 105 bin 766'ya, ölenlerin sayısı 5 artarak 1830'a ulaştı.



Ülkede 248'i çocuk 3 bin 88 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor, 115 kişinin sağlık durumu ağır, 10 kişinin durumu kritik olarak değerlendiriliyor.



- Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan beri ülkede Kovid-19 vaka sayısının 188 artarak 65 bin 765'e, virüs kaynaklı ölüm sayısının ise 2 artarak 554'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 134 artarak 62 bin 876 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 95'inin iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 335 hastanın tedavisi sürüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos ayının sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, eylülde yükselişe geçerek 700'ün üzerine çıkarken, ekimden itibaren ise 300 civarında gerçekleşiyor.

- Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 568 kişide Kovid-19 tespit edilirken toplam vaka sayısı 56 bin 738'e çıktı.

Ülkede 380 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 48 bin 223'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle iki kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam 1136 can kaybının yaşandığı ülkede, 6 bin 852 hastanın tedavisi sürüyor.