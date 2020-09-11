Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

KİŞİNEV (AA) - Gürcistan, Moldova, Özbekistan, Belarus ve Azerbaycan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.



Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ülkede salgın durumunun kötüleştiğini, ancak 31 Ekim'de yapılacak genel seçimlerin iptal edilmeyeceğini bildirdi.

Gürcistan'nın başkenti Tiflis'in yanı sıra Rustavi, Kutaisi, Zugdidi, Poti ve Batum kentlerindeki okulların 1 Ekim'e kadar kapalı kalacağını belirten Gakharia, söz konu kentlerde uzaktan eğitimin görüleceğini söyledi.

Ayrıca Gakharia, Kovid-19 hastaları için devlet hastanelerinde ayrılan 600 yatak sayısının 3 bine çıkarılacağını da dile getirdi.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiği Gürcistan'da, vaka sayısı 1958, iyileşen sayısı da 1334 olarak açıklanmıştı.

- Moldova'da 479 yeni vaka



Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 479 artarak 42 bin 183’e, ölen sayısının ise 8 artışla 1114’e çıktığı kaydedildi.



Hayatını kaybedenlerinden 31’inin sağlık çalışanı olduğu belirtilen açıklamada, 505 kişinin sağlığına kavuştuğu ve böylece iyileşen sayısının 30 bin 437 olduğu aktarıldı.



Sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin 15 Eylül’e kadar uzatıldığı Moldova’da, 27 binden fazla kişi gözetimde tutuluyor.



Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise toplam Kovid-19 vaka sayısı 11 artarak 2 bin 3’e yükseldi.



Ülkede, nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500’e yaklaşmıştı.



Haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçen günlük vaka sayısı, temmuzun ortasında yeniden artmaya başlamıştı.

- Özbekistan'da vaka sayısı 46 bini aştı



Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısı 233 artarak 46 bin 160'a, ölü sayısı 2 artarak 377'ye çıktı.

İyileşenlerin sayısı 302 artarak 42 bin 857'ye ulaştı ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 93'ü iyileşti.

Yaklaşık 100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 2 bin 926 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos ayının sonundan başlayarak 300’ün altında seyreden günlük vaka sayısı haftanın başından itibaren yeniden yükselmeye başladı.

Ülkede ağustosun sonundan başlayarak 7 Eylül’e kadar 300 civarında gerçekleşen günlük vaka sayısı, 8 Eylül’de 400’ün, 9 Eylül’de 500’ün, dün ise 700'ün üzerine çıkmıştı.

- Belarus



Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 193 artarak 73 bin 784’e, ölen sayısının 6 artışla 738’ye çıktığı belirtildi.



Açıklamada, 166 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 72 bin 369’a ulaştığı kaydedildi.



677 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü Belarus’ta, nisan sonunda 900’ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçmiş.

Temmuz başında 200’ün altına gerileyen günlük vaka sayısı, geçen ay 100’ün altında görülmüştü.

- Azerbaycan

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 163 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 38 bin 37'ye yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 171 artarak 35 bin 440'a ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 1 artarak 557 oldu.

Bugüne kadar 995 bin 376 testin yapıldığı Azerbaycan'da 2040 kişinin tedavisi sürüyor.



