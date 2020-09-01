Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

BAKÜ (AA) - Moldova, Belarus, Tacikistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 288 artarak 37 bin 208'e, ölü sayısı da 13 artışla 1008'e çıktı.

317 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 26 bin 189'a ulaştı.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise toplam Kovid-19 vaka sayısı 1958, ölenlerin sayısı ise 78 oldu.

Sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin 15 Eylül'e kadar uzatıldığı ülkede, 10 bini aşkın kişinin Kovid-19 tedavisi sürüyor.

Öte yandan, Moldova'da kurallara uyulması şartıyla okul ve kreşler açıldı.

- Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkede Kovid-19 vaka sayısı 133 artarak 42 bin 127'ye, ölü sayısı 1 artarak 323'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 263 artarak 39 bin 538'e ulaştı.

Yaklaşık 100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 2 bin 266 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Öte yandan ülkede 5 Eylül’den itibaren sıhhi kurallara riayet etme şartıyla lokanta, kafe, park, sinema, tiyatro ve eylence merkezlerinin faaliyetine izin verildi.

- Belarus



Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 119 artarak 71 bin 962'ye, ölü sayısı 5 artışla 686'ya çıktı.



Sağlığına kavuşanların sayısı 138 artarak 70 bin 606 oldu.



Karantinanın ilan edilmediği ülkede, 694 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.



- Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 36 artarak 8 bin 619'a, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 1 artışla 69'a çıktı.



İyileşenlerin sayısı 37 artarak 7 bin 413'e ulaştı. Tacikistan'da 1137 kişinin tedavisi sürüyor.

- Kazakistan'da yeni öğretim yılı başladı

Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 milyon 300 bin ortaokul, 466 bin kolej ve 600 binden fazla üniversite öğrencisi için bölgelerdeki epidemiyolojik duruma göre geleneksel ve uzaktan eğitimin başladığı bildirildi.

Açıklamada, ülkedeki 7 bin ortaokuldan yaklaşık 3 bininde geleneksel şekilde eğitim yapılacağı, 2,6 milyon ortaokul öğrencisinin ise televizyon kanalları aracılığıyla uzaktan eğitim alacağı kaydedildi.