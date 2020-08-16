Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

BAKÜ (AA) - Ukrayna, Özbekistan, Kazakistan, Ermenistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ediyor.

Ukrayna'da günlük vakalar 4 gündür 1500'ün üzerinde görülmeye devam ederken, toplam vaka sayısı 91 bini aştı.



Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 1637 artarak 91 bin 356'ya, ölü sayısının da 24 artarak 2 bin 68'e çıktığını bildirdi.

Stepanov, 392 kişinin sağlığına kavuştuğu ve böylece iyileşen sayısının 47 bin 822’ye ulaştığını aktardı.



Karantina uygulamasının 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, 41 bin 466 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor, 148'den fazla kişi ise gözetimde tutuluyor.



Ukrayna'da, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru binin üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.



Geçen hafta yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısında, dün 1847 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle rekor yaşanmıştı.

- Özbekistan



Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vaka sayısının 416 artarak 34 bin 944'e, ölü sayısının 3 artışla 228'e çıktığı bildirildi.



Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 715 artarak 30 bin 43'e ulaştığı, böylece hastaların yüzde 86'sının iyileştiği aktarıldı.



100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 4 bin 673 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.



Özbekistan'da karantina tedbirleri dünden itibaren aşamalı şekilde gevşetilmeye başlandı.

- Kazakistan



Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 409 artarak 102 bin 696'ya çıktı.

İyileşenlerin sayısı 842 artarak 81 bin 558'e ulaştı. Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 artarak 1397'ye yükseldi.



Ülkede 20 bine yakın Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.



Son bir günde Kovid-19 belirtileri bulunan ancak test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı 971 artarak 18 bin 465'e, zatürreden ölenlerin sayısı 5 artarak 216'ya yükseldi.



Ülkede 5 Temmuz'da uygulanan sıkı karantinanın yarın gevşetilmesi bekleniyor.

- Ermenistan



Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 168 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 41 bin 663'e çıktı.



Kovid-19 nedeniyle 1 kişi daha yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 818'e yükseldi.



Ülkede bugüne kadar 34 bin 584 Kovid-19 hastası iyileşti, 6 bin 18 kişinin tedavisi sürüyor.

- Gürcistan



Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 15 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 1377'ye çıktı.



Ülkede bugüne kadar 17 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1088 hasta iyileşti.

Gürcistan'da 7 bin 597 kişi karantinada, 249 kişi hastanelerde gözetim altında tutuluyor.



