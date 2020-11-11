Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

KİEV (AA) - Moldova, Belarus, Ukrayna, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüs kaynaklı ölümlerin sayısı artıyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1115 kişide virüsün görülmesiyle, toplam Kovid-19 vaka sayısı 84 bin 707'ye çıktı.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 20 artarak 1950'ye, iyileşenlerin sayısı da 1289 artışla 66 bin 115'e ulaştı.



Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde Kovid-19 vaka sayısı 19 artarak 2 bin 815'e yükseldi.

16 bin 842 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü ülkede, 7 Kasım'da 1174 kişide virüsün tespit edilmesiyle en yüksek günlük vaka sayısı görülmüştü.



- Belarus



Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı günlük en yüksek rakamla 1057 artarak 109 bin 357'ye, iyileşen sayısı da 620 artışla 92 bin 266'ya ulaştı.

16 bin 69 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü ülkede, virüs kaynaklı 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1022'ye yükseldi.



- Ukrayna

Ukrayna'da 14 Kasım'dan itibaren 3 hafta önlemler sıkılaştırılacak.

Ülkede bölgelerin salgın durumuna göre düzenlenen karantina rejimi kaldırıldı, onun yerine tüm ülkede aynı önlemler uygulanacak.

Bakanlar Kurulunun aldığı karara göre, ülkede hafta sonları eczane, market, akaryakıt istasyonu, hijyen malzemesi satan mağazalar, veterinerler ve finans hizmeti sunan işletmeler hariç mağazalar kapalı olacak.

Hafta içi ise restoranlar ve kafeler paket servis hariç 07.00 ile 22.00 saatleri arasında çalışırken, 20'den fazla kişinin toplandığı kültürel ve dini faaliyetler düzenlenmeyecek.

Tiyatro ve sinemalar yüzde 50 dolulukta çalışacak, gece kulübü ve eğlence yerleri kapalı olacak.

Ayrıca Ukrayna Parlamentosu Başkanı Dmitriy Razumkov'un Kovid-19'a yakalandığı açıklandı.

Ülkede son 24 saatte 10 bin 611 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısı 489 bin 808'e çıkmıştı.

- Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 157 artarak 69 bin 330'a, virüs kaynaklı ölenlerin sayısının ise 2 artarak 591'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 176 artarak 66 bin 609 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 96'sının iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 130 hastanın tedavisi sürüyor.

- Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 39 artarak 11 bin 456'ya çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 48 artarak 10 bin 811'e yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 84 ölümün gerçekleştiği ülkede 561 kişinin tedavisi sürüyor.