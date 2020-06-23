Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

BAKÜ (AA) - Ukrayna, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayıları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 833 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısının 38 bin 74'e yükseldiğini belirtti.



Stepanov, ölü sayısının 23 artarak 1035'e, sağlığına kavuşan sayısının ise 314 artışla 16 bin 956’ya ulaştığını kaydetti.



Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle karantina uygulamasının 31 Temmuz'a kadar uzatıldığı Ukrayna'da, bazı bölgelerde salgına karşı tedbirler sertleştiriliyor.

- Kazakistan'da vaka sayısı 18 bini geçti



Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 499 artarak 18 bin 231'e ulaştı. Vaka sayısında artış oranı yüzde 2,8 oldu.



İyileşenlerin sayısı 196 artarak 11 bin 158'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 7 artarak 127'ye çıktı.



Genel vaka sayısına dahil edilmeyen belirti göstermeyen Kovid-19 vakası sayısı 816 artarak 10 bin 625'e yükseldi.

- Ermenistan'da vaka sayısı 21 bini geçti



Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 418 kişide Kovid-19 tespit edildi, vaka sayısı 21 bin 6'ya, ölü sayısı 12 artarak 372'ye çıktı.



Bugüne kadar 98 bin 177 test yapılan ülkede, 10 bin 144 Kovid-19 hastası iyileşti, 10 bin 364 hastanın tedavisi sürüyor.

- Kırgızistan'da 163 yeni vaka



Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 163 artarak 3 bin 519'a çıktı.

İyileşenlerin sayısı 33 artarak 2 bin 54'e, hayatını kaybedenlerin sayısı da bir artarak 41'e yükseldi.

Kırgızistan'da Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan ancak hastalık belirtisi olmayan 817 kişi evinde izole edildi, 607 hasta ise hastanelerde tedavi altında tutuluyor.



Ülkede bugüne kadar 604 sağlık çalışanına Kovid-19 teşhisi konuldu, bunlardan 389'u iyileşerek görevine geri döndü.



Başkent Bişkek'te, itfaiye ekipleri apartman ve siteleri dezenfekte ediyor.

Kırgızistan'da toplu etkinliklerine ve dış hat uçuşlara getirilen yasak sürüyor.

- Özbekistan'da vaka sayısı 6 bin 500'e çıktı



Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vakası sayısının 99 artarak 6 bin 500'e çıktığı bildirildi.



Açıklamada, 76 hastanın taburcu edildiği, iyileşen hasta sayısının 4 bin 450'ye ulaştığı aktarıldı.



Bugüne kadar 850 bin test yapılan ülkede 53 bin kişi gözetim altında tutuluyor, 2 bin 31 hastanın tedavisi sürüyor.

Özbekistan'da 19 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmişti.

- Gürcistan'da vaka sayısı 914'e yükseldi



Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, bugün 3 kişinin daha Kovid-19'a yakalandığı ve vaka sayısının 914'e yükseldiği bildirildi.

Ülkede 255 kişi hastanelerde gözetim altında, 2 bin 662 kişi de karantinada bulunuyor.

Bugüne kadar 768 hastanın iyileştiği Gürcistan'da 14 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.







