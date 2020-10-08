Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

NUR SULTAN (AA) - Moldova, Belarus, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Moldova’da Kovid-19 vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor. Ülkede son 24 saatte 1121 ile bugüne kadarki en yüksek günlük vaka sayısı görüldü.



Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1121 kişide virüs tespit edildi ve böylece toplam vaka sayısı 59 bin 915’e çıktı.



Virüsten sağlığına kavuşan sayısı 528 artışla 43 bin 8, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 18 artışla 1424 oldu.



Ülkede 15 bin 483 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Ülkede bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.

"Kırmızı" olarak belirlenen bölgelerde ise sağlık alanında olağanüstü hal ilan edilirken salgına karşı tedbirler sıkılaştırıldı. Söz konusu liste, iki haftada bir güncellenecek.



- Belarus’ta vaka sayısı 82 bine yaklaştı



Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 477 artarak 81 bin 982’ye, ölenlerin sayısı 6 artışla 880’e yükseldi.



Son 24 saatte 398 kişi iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 76 bin 81 oldu.

- Özbekistan



Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 121 artarak 60 bin 26'ya, virüsten ölenlerin sayısının 2 artarak 493'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 269 artarak 56 bin 837 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 94'ünün iyileştiği kaydedildi.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 693 hastanın tedavisi sürüyor.

- Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 245 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 48 bin 342'ye çıktı.

Ülkede 159 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 43 bin 798'e ulaştı. Son 24 saatte virüs nedeniyle 4 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 1073'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Sabircan Abdikarimov, ülkede devam eden gösteriler nedeniyle şehirler arasında yolcu trafiğinin arttığına dikkati çekerek, vatandaşlara hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

- Tacikistan



Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 42 artarak 10 bin 97'ye çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 38 artarak 8 bin 914'e yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 78 ölümün görüldüğü ülkede 1115 kişinin tedavisi sürüyor.



