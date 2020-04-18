Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

BAKÜ (AA) - Azerbaycan, Belarus, Moldova, Kazakistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor, iyileşen hasta sayında da artış gözlemleniyor.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahından yapılan açıklamada, 33 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayının 1373'e ulaştığı belirtildi.

Virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısının 3 artarak 18'e çıktığı bildirilen açıklamada, 62 kişinin iyileşerek taburcu edilmesiyle sağlığına kavuşanların toplam sayısının 590'a yükseldiği, 765 hastanın da tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

- Belarus 'ta ölü sayısı 45'e çıktı



Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, virüs nedeniyle ölü sayısının 3 artarak 45'e, iyileşen hasta sayısının ise 458'e ulaştığı aktarıldı.

Bugüne kadar 92 bin 709 Kovid-19 testi yapılan ülkede, vaka sayısı 4 bin 779 olarak açıklanmıştı.

- Moldova 'da 114 yeni vaka



Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19'dan ölü sayısı 1 artarak 57'ye yükseldi.



114 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 2 bin 378’e çıktı.

- Kazakistan'da 22 kişide daha Kovid-19 tespit edildi

Ülkede 22 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 1615'e, 17 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 378'e yükseldi.



Salgın nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetmişti.

- Özbekistan'da karantina 10 Mayıs'a kadar uzatıldı



Özbekistan hükümeti, 20 Nisan'a kadar geçerli olan karantina uygulamasını 10 Mayıs'a kadar uzattı.

Vaka sayısının 19 artarak 1469'a ulaştığı ülkede, Kovid-19 tedavisi gören 38 hasta daha taburcu oldu ve sağlığına kavuşanların sayısı 194'e yükseldi.

Özbekistan'da 4 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, 80 bin kişi karantinada tutuluyor.