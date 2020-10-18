Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

KİEV (AA) - Avrasya ülkeleri Ukrayna, Gürcistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.



Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 5 bin 231 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısının 298 bin 872'ye çıktığını bildirdi.



Son 24 saatte 35 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, ölü sayısının 90 artışla 5 bin 607 olduğunu kaydetti.



Stepanov, iyileşen sayısının ise 1264 artarak 125 bin 377'ye ulaştığını ifade etti.



Karantina uygulamasının sene sonuna kadar uzatıldığı Ukrayna’da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgedeki durum, yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.



Ülkede, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Vaka sayısı ağustos başında yeniden yükselmeye başlamış, dün 6 bin 410 kişide virüsün görülmesiyle rekor yaşanmıştı.

- Gürcistan’da günlük vaka sayısı 1000'i geçti



Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte yeni bir rekor tabir edilerek 1192 kişide Kovid-19 görüldü ve vaka sayısı 17 bin 518'e yükseldi.



Virüsten iyileşenlerin sayısı 233 artarak 8 bin 60'a, hayatını kaybedenlerin sayısı 8 artarak 136'ya ulaştı.



Eylül başından itibaren günlük tespit edilen vaka sayılarının gittikçe arttığı ülkede, 6 bin 380 kişi karantinada, 836 kişi hastanelerde ve 1420 kişi ise Kovid-19 hastaları için ayrılmış otellerde gözetimde tutuluyor.



Gürcistan'da mart ve nisanda 40'ın altında görülen günlük vaka sayısı, mayıs ve haziranda 20'nin, temmuzda 10'un altına inmiş, ağustos sonunda da hızlı şekilde artmaya başlamıştı.

- Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 554 kişide Kovid-19 tespit edildi, toplam vaka sayısı 52 bin 44'e çıktı.

Ülkede 227 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 45 bin 736'ya ulaştı.

Virüsten 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 1111'e yükseldi.

4 bin 721 Kovid-19 hastasının tedavisi ise sürüyor.

- Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 211 artarak 63 bin 124'e, virüsten ölenlerin sayısının ise 1 artarak 525'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 121 artarak 60 bin 80 olduğu ve virüs tespit edilen hastaların yüzde 95'inin iyileştiği kaydedildi.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 519 hastanın tedavisi sürüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos ayının sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, eylülde yükselişe geçerek 700'ün üzerine çıkarken ekimden itibaren ise 300 civarında gerçekleşiyor.

- Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 104 artarak 109 bin 406'ya yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 80 artarak 105 bin 1'e, ölenlerin sayısı ise 4 artarak 1792'ye ulaştı.

Ülkede 125'i çocuk 2 bin 613 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor, 81 kişinin durumu ağır, 13 kişinin durumu kritik olarak değerlendiriliyor.