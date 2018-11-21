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Avrasya Tüneli'nde kaza! Trafik durdu

Avrasya Tüneli'nde meydana gelen kaza nedeniyle Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönü trafiğe kapatıldı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 09:22
Avrasya Tüneli'nde kaza! Trafik durdu

Alınan bilgiye göre, İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarını deniz altından birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nde, trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle tünelin Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönü trafiğe kapatılırken D-100 kara yolunda da uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 09:22
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