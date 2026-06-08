Avrasya Tüneli'nde korkutan kaza: Yola su aktı, valilik açıklama yaptı
Avrasya Tüneli'nde otomobilin yangın söndürme panosuna çarpması sonucu ortalık sele döndü. Kazayla ilgili valilikte açıklama geldi.
Avrasya Tüneli'nde meydana gelen kazada bir otomobil yangın söndürme panosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle yangın söndürme tesisatı patlarken tüneli su bastı, İstanbul Valiliği vatandaşları uyararak tünelin kısa süreliğine kapatıldığını, alternatif güzergahların kullanılması gerektiğini duyurdu.
Açıklamada, "08.06.2026 Pazartesi günü saat 08.00 sıralarında Avrasya Tüneli’nde özel otomobilin itfaiyeye ait yangın panosuna çarpması suretiyle trafik kazası meydana gelmiştir.
Patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su, tünele akmıştır. Olay sonrasında Avrasya Tüneli araç geçişine kapatılmıştır.
Tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmamakta olup, sorunun giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir.
Avrasya Tüneli’ni kullanacak olan vatandaşlarımız, alternatif güzergahlara yönlendirilmektedir" denildi.
Tünelde yapılan çalışmaların ardından saat 09:00 itibariyle yeniden trafiğe açıldı.