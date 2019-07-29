Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi sözcüsü Faik Tunay: TBMM ivedilikle Kıbrıs gündemi ile toplanmalı

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Yönetim Kurulu üyesi ve sözcüsü, CHP eski Milletvekili Faik Tunay, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelere ilişkin yeniakit.com.tr’ye konuştu.

“Kıbrıs’ta çekilen filmin en önemli aktörü İsrail”

İktidar ve muhalefet kanadından çok az sayıda insanın Kıbrıs’ta gerçekte neler olup bittiğinden haberdar olduğunu belirten Faik Tunay, “Kıbrıs’ta bugün olup bitenlerin filmi bundan yaklaşık iki sene önce çekilmeye başlandı. Güney Kıbrıs’ın perde arkasında ve hatta perde önünde en büyük stratejik ortaklarından birisi İsrail vardır. Kıbrıs’ta çekilen filmin çekilmesinde, oradaki gelişmelerin kurgulanmasında ve uygulanmasında İsrail bulunmaktadır.” şeklinde konuştu.

“Kıbrıs’ta elde edilen kazanımların kaybı Türkiye açısından iyi olmaz”

Kıbrıs’ın Türkiye açısından çok önemli olduğuna dikkat çeken Faik Tunay, şöyle konuştu:

“Kıbrıs, Türkiye’nin güneyindeki stratejik en önemli kara parçasıdır. Kıbrıs’ta elde edilen kazanımların gitmesi halinde Türkiye büyük bir sıkıntı yaşayacaktır. Kıbrıs’ın Türkiye açısından önemine ilişkin tartışmaya girmek bile yanlıştır.”

Avrupa Birliği tarafından Türkiye kıskaca mı alınmak isteniyor?

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın “Uluslararası aktörler gerçekten yardımcı olmak istiyorlarsa doğalgaz konusunda inisiyatif alsınlar ve Kıbrıs Rum liderliğini doğalgaz konusunda masaya oturtsunlar” şeklindeki açıklamaya ilişkin ise Faik Tunay, “KKTC yönetimi, bu açıklamasıyla Rumları köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği, Türkiye’yi kınayan bir bildiriye imza atmıştı. Avrupa Yatırım Bankası tarafından yapılan açıklamalarla Türkiye’ye desteklerin, kredilerin kesileceği belirtilmişti. İşte bütün bunların arkasında Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler bulunmakta.” dedi.

“TBMM, ivedilikle Kıbrıs gündemiyle toplanmalı”

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de dışlanarak yalnız bırakılmaya çalışıldığını ve bu durumun İsrail’in, Mısır’ın ve Güney Kıbrıs’ın işine geldiğine dikkat çeken Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Yönetim Kurulu üyesi ve sözcüsü, CHP eski Milletvekili Faik Tunay, sözlerini şöyle tamamladı:

“Türkiye açısından Kıbrıs konusu politika malzemesi yapılamayacak kadar önemli olan milli bir konudur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti için Kıbrıs partiler üstü bir meseledir. Yurtdışında ‘Türkiye kendi içerisinde Kıbrıs konusunda tek parça, tek vücut değil, farklı düşünceler var’ algısı birileri tarafından sürekli pompalanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kıbrıs konulu bir gündemle ivedili olarak toplanmalı ve bütün siyasi partilerin katılımıyla, hepsinin de imzasını taşıyan bir deklarasyon yayınlanarak ‘Türkiye’nin tek vücut’ olduğu dünyaya ilan edilmelidir. Devletimiz de siyasi partilerin ortak deklarasyonundan aldığı güçle yoluna daha kararlı bir şekilde devam etmelidir.”