Avokado ezmesi tarifi: Avokado ezmesi faydalı mı?

Birçok rahatsızlığı önleme konusunda son derece güçlü olan avokado, hem yağı hem de çekirdeği ile binbir derde derman olmaya geliyor.

Avokado ezmesi neye iyi gelir?

Avakado ayrıca kolesterol ve kan trigliserit seviyelerini dengeler. İçeriğinde bulunan çok sayıda antioksidan sayesinde pek çok hastalığı önler ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Göz, cilt ve saç sağlığı için faydalı bir şifalı meyve olan avokado, B, C, E, K vitaminleri ile potasyum içerir.

Her gün avokado yersek ne olur?

Karaciğeriniz daha verimli çalışır



Karaciğer, kanımızdaki kimyasalların seviyelerini düzenler. Dolayısıyla düzgün bir şekilde çalışması çok ama çok önemlidir. Her gün bir adet avokado yemek, karaciğer fonksiyonlarınızı düzenler

Avokado ezmesi tarifi için malzemeler

1 adet olgun avokado

1 diş sarımsak

1 adet yarım limonun suyu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber ve pulbiber

Avokado ezmesi tarifi nasıl yapılır?

Avokadonuzu ortasından keserek ayırıyoruz ve kaşık yardımıyla içini kabuğundan ayırıp bir tabağa alıyoruz. Daha sonra limon, sarımsak ve baharatları ekleyerek karıştırıyoruz. Karıştırma işlemi bittikten sonra dilediğiniz gibi servis yapabilirsiniz.Deneyeceklere afiyet olsun.

Avokadonun faydaları nelerdir, avokado meyvesi nasıl yenilir?

oldukça zengin bir meyvedir. İçinde bulunan çok sayıda antioksidan sayesinde bağışıklık sistemini destekleyici özelliğe sahiptir. Avokadoda bulunan vitaminler kanser hastalıklarına karşı da koruyucu bir etkiye sahiptir.

Avokado en güzel nasıl yenir?

Avokado ortadan ikiye bölünerek çekirdeğinin çıkarılmasının ardından bir kaşık yardımıyla kabuğundan ayırılarak tüketilebilir. Diğer bir yeme yöntemi ise kabuğunun bir bıçak yardımıyla soyulmasının ardından dilimlenmesi biçiminde olabilir